Filtración de The Mandalorian y Grogu spoilea el regreso de dos personajes de Las Guerras Clon - LUCASFILM

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 22 de mayo, Star Wars regresará a los cines con The Mandalorian y Grogu. Mientras se acerca la fecha de estreno, una imagen ha sacado a relucir el posible regreso de dos icónicos personajes de Las Guerras Clon en la cinta de Jon Favreau.

La imagen en cuestión pertenece a un set de LEGO de Star Wars que inicialmente tiene prevista su venta este mismo año. En ella puede observarse al sheriff de Mos Pelgo, Cobb Vanth (Timothy Olyphant), subido a un landspeeder disparando al peligroso cazarrecompensas Cad Bane (Corey Burton).

Como muchos recordarán, la imagen alude al tiroteo que Vanth y Bane tuvieron en el sexto capítulo de El libro de Boba Fett. Cobb se enfrentó a Cad en un duelo al más puro estilo de los westerns, y el letal cazarrecompensas dejó gravemente herido a Vanth.

New LEGO set hints at Cad Bane and Cobb Vanth’s return in ‘The Mandalorian & Grogu’.



A newly revealed LEGO set appears to tease the return of Cad Bane and Cobb Vanth. The characters may be shown in the full trailer for ‘The Mandalorian & Grogu’, which is expected to arrive soon.… pic.twitter.com/Awy0zIS1ix — FRESH Movie Trailers (@FTZNews) January 20, 2026

Desde entonces, Cobb no ha vuelto a aparecer en el universo Star Wars. Esto ha llevado a muchos fans a barajar la posibilidad de que tanto Vanth como Bane regresen a la saga con un cameo en la película.

Sin embargo, lo que verdaderamente capta la atención es que este set de LEGO incluye, en el dorsal superior, una ilustración promocional de The Mandalorian y Grogu, como puede apreciarse: Din Djarin (Pedro Pascal) cargando a Grogu, que se encuentra mirando a cámara.

En este punto, conviene recordar que al final de la serie todo indicaba que Boba Fett había eliminado definitivamente a Bane, como estaba previsto que sucediera en la temporada 7 de Las Guerras Clon. Pero un sutil pitido procedente de la armadura de Cad dio pie a que el pistolero podría seguir con vida.

Tanto Bane como Vanth están estrechamente ligados a Din Djarin y Grogu a razón de sus historias en el Mandoverse, por lo que su posible aparición en The Mandalorian y Grogu no sería en absoluto sorprendente o descabellada. No obstante, resultaría un poco extraño que ambos apareciesen en la película únicamente para protagonizar un nuevo duelo.

Dicho esto, lo más probable es que LEGO utilice esta imagen de Mando y Grogu para sus sets asociados al Mandoverse o producciones en las que aparezcan los personajes, como ocurrió en El libro de Boba Fett. Pero esto no significa que ni Bane ni Vanth no puedan regresar en un momento dado al universo Star Wars, aunque quien sí estará es Zeb Orrelios, uno de los Rangers de la Nueva República y tripulante del Espíritu, la nave auxiliar del Fantasma, comandada por Hera Syndulla en Star Wars: Rebels.