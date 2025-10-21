Star Wars: La genial película de Kylo Ren de Soderbergh que Disney tiró a la basura

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

La última vez que Adam Driver dio vida a Ben Solo/Kylo Ren fue en Star Wars: El ascenso de Skywalker, que vio la luz en 2019. El actor ha confesado ahora que quería traer de vuelta al hijo de Han Solo y Leia Organa en una secuela escrita por Steven Soderbergh, responsable de filmes como Erin Brockovich, Traffic, Contagio o Solaris

que contaba con la bendición de Lucasfilm, pero fue descartada por Disney. "Siempre estuve interesado en hacer otra película de Star Wars", admitió durante una entrevista. "Había estado conversando sobre la posibilidad de hacerla desde 2021. Kathleen (Kennedy) se puso en contacto conmigo", añadió el actor de Megalópolis.

"Desde el principio dije que, con un gran director y una buena historia, volvería sin pensarlo. Me encantaba ese personaje y disfruté mucho interpretarlo", continuó Driver en una entrevista publicada por Variety. Hay que recordar que, en sus momentos finales, El ascenso de Skywalker reveló a un maltrecho Kylo Ren sacrificándose para redimirse de sus actos al servicio del Imperio, salvando a Rey (Daisy Ridley) y ayudándola a vencer a Palpatine.

Y aunque todos dieran por muerto a Ben Solo, en el universo Star Wars todo es posible, y a Driver se le ocurrió una idea para traer de vuelta su personaje en un nuevo filme de la saga, cuyo título provisional era The Hunt for Ben Solo. De hecho, Steven Soderbergh llegó a escribir un guion que, según el actor, era "de los más geniales" que ha leído nunca.

"Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea; entendieron perfectamente nuestro enfoque y las razones detrás de lo que queríamos hacer", explicó. "Después se lo enseñamos a Bob Iger y Alan Bergman, pero dijeron que no. No veían cómo Ben Solo podía seguir vivo. Y ahí quedó todo", sentenció Driver.

"Pero ya no existe, así que por fin puedo hablar sobre ella", concluyó. No obstante, pese a que sin duda este largometraje habría entusiasmado a los fans, Star Wars tiene previsto regresar a la gran pantalla con varias películas. La primera de ellas será The Mandalorian y Grogu, que se estrenará el 22 de mayo de 2026.

Dirigida por Jon Favreau, la cinta, primer estreno cinematográfico de la franquicia desde El ascenso de Skywalker, presentará a Rotta el Hutt, hijo del poderoso capo criminal del Borde Exterior al que Han Solo debía dinero en la trilogía original de Star Wars. Junto a Pedro Pascal, el filme también contará con Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, entre otros.

Después, el 28 de mayo de 2027 desembarcará en las salas Star Wars: Starfighter, filme dirigido por Shawn Levy y protagonizado por Ryan Gosling y Amy Adams. La película estará ambientada unos cinco años después de El ascenso de Skywalker, es decir, poco después de la derrota de Palpatine y la Primera Orden, y con Rey presumiblemente tratando de reconstruir la Orden Jedi, y verá a Gosling encarnando a un piloto encargado de proteger a un joven, interpretado por Flynn Gray, frente a peligrosos enemigos.