Star Wars - The Mandalorian and Grogu: ¿Quién es Rotta el Hutt y quién le pone voz?

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, la película con la que el próximo 22 de mayo de 2026, Star Wars regresará a los cines, ha llegado cargado de acción, humor y algunos nuevos personajes. Y entre ellos, con permiso de la ilustre aparición de Sigourney Weaver, destaca un personaje estrechamente relacionado con un mítico villano de la trilogía original.

En el avance, Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt (líder criminal que domina el Borde Exterior con el que Han Solo contraía una deuda en las primeras cintas de la franquicia), aparece de espaldas, en medio de una arena de combate y alzando los brazos victorioso. Entre la multitud exultante se encuentran Mando, que murmura "impresionante" y también el pequeño Grogu, que observa el espectáculo comiendo palomitas.

Aunque no se le ve de frente, ese fugaz plano de Rotta, al que dará voz la estrella de The Bear Jeremy Allen White, ya deja claro que es muy distinto a su padre, al menos en cuanto a complexión física. Y es que, mientras que Jabba era una enorme babosa que apenas podía moverse, y cuyo poder residía sobre todo en su autoridad, su hijo presenta unos fuertes brazos.

Si bien en el adelanto no queda claro si Rotta es un contendiente más en la arena o el responsable del negocio clandestino, lo que sí es seguro es que parece perfectamente capaz de ganar una pelea cuerpo a cuerpo.

Cabe decir que esta no es la primera aparición de Rotta el Hutt en una producción de Star Wars y es que el personaje ya hizo su debut en la cinta de animación de 2008 Star Wars: The Clone Wars. En el filme, el pequeño Rotta, apenas una cría, era secuestrado por los separatistas como parte de un complot para incriminar a los Jedi y debilitar la República, pero Anakin Skywalker y Ahsoka Tano conseguían rescatarlo y curarlo de una enfermedad mortal.

Teniendo en cuenta que The Mandalorian and Grogu se ambienta tras los eventos del Episodio VI: El retorno del Jedi, película en la que muere Jabba el Hutt, es de suponer que su hijo haya heredado algo de su influencia, o que quizá siga luchando por llenar el vacío de poder dejado por su padre en el mundo criminal.

LOS OTROS HUTTS DE STAR WARS

Aunque quizá Jabba sea el primer Hutt en el que piensen los fans y, por tanto, aquel cuyo aspecto e incluso personalidad se tomen como la norma para su especie, lo cierto es que la franquicia ya ha incluido a otros congéneres suyos que, como Rotta, no están cortados por el mismo patrón.

Así, tal y como señala ScreenRant, en las novelas se presentaba a un Hutt que, lejos de disfrutar con las actividades delictivas de su familia, prosperó como científico durante la era de la Alta República. También Grakkus se mostró en los cómics de Jason Aaron y John Cassaday como un Hutt con unas aficiones particulares (coleccionar artefactos Jedi) y cierta potencia física (fue capaz de derrotar al mismísimo Luke Skywalker).