Filtrada la trama de Star Wars Starfighter: ¿Es Ryan Gosling un Jedi?

Faltan casi dos años para que Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027, llegue a las salas de cine. Aunque hace apenas una semana el director de la cinta, Shawn Levy, publicaba una fotografía de los protagonistas, es normal que por el momento se desconozcan muchos detalles de la producción. No obstante, los últimos rumores parecen haber desvelado parte de la trama, respondiendo finalmente a una pregunta que los fans se llevan haciendo desde que se diera a conocer el fichaje de Ryan Gosling.

Ambientada unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, es decir, poco después de la derrota de Palpatine y la Primera Orden y con Rey presumiblemente tratando de reconstruir la Orden Jedi, lo poco que se sabía de Starfighter era que Gosling lideraría el reparto encarnando a un piloto encargado de proteger a un joven, interpretado por Flynn Gray, frente a peligrosos enemigos.

"El niño es sensible a la Fuerza. Su madre es interpretada, como ya hemos dicho, por Amy Adams. Ella parece ser una Jedi. Gosling no es un Jedi, pero está ayudando a su sobrino a escapar de dos malvados villanos que lo persiguen por las estrellas. Tiene una misión que le ha encomendado Adams", ha expresado recientemente John Rocha en su podcast The Hot Mic, revelando lo que ha oído decir de la cinta.

Desde que se anunciara la participación de Gosling en un proyecto de Star Wars, muchos se hacían la lógica pregunta de si daría vida a un Jedi, algo que las informaciones de Rocha parecen haber descartado, señalando que, como tantos otros personajes de la franquicia, el suyo no será un usuario de la Fuerza.

Según señala ComicBookMovie cabe la posibilidad de que la misteriosa misión del personaje de Gosling sea llevar a su sobrino con Rey para que se entrene como Jedi, conectando así con la película que protagonizará Daisy Ridley, si bien el director ya dijo que su filme no sería "una precuela ni una secuela".

Por otro lado, ciertas informaciones han apuntado a que los villanos de Starfighter estarán interpretados por Mia Goth y Matt Smith, aunque hasta ahora Lucasfilm no ha detallado roles. Forman parte del elenco también Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings.

Cabe recordar que la semana pasada Levy compartió un vistazo de la película, publicando en sus redes sociales una fotografía de Gosling y Gray a bordo de una embarcación "en algún lugar del mar Mediterráneo". El aspecto desaliñado de los intérpretes, así como el extraño escenario en el que se encuentran, refuerzan la idea de que parte de la trama se centrará en una huida.

"Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter", declaró el cineasta semanas atrás, con motivo del inicio del rodaje. "Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal", añadió.