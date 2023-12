Adam Driver lamenta la escena más polémica de Kylo Ren en Star Wars: "Siempre hay alguien que me lo recuerda"

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

La última vez que los fans vieron a Adam Driver como Kylo Ren formando parte del universo Star Wars, fue en 2019, con El ascenso de Skywalker. Y ahora, pasado ya un tiempo, el actor ha roto su silencio sobre la escena más polémica que protagonizó en la galaxia de George Lucas, aseverando, que siempre hay alguien que se lo recuerda.

La irrupción de Driver en Star Wars tuvo lugar cuando en 2015 interpretó a Ben Solo en El despertar de la Fuerza. Sin embargo, poner rostro al vástago descarriado de Leia Organ y Han Solo, conlleva un alto coste para el intérprete.

Hacia el tramo final del Episodio VII, Ben termina fundiéndose en un abrazo con su padre, Han Solo, atravesándole con su sable láser. Esta secuencia no solo quedó grabada a fuego en la retina de los fans, también suscitó una gran controversia que todavía sigue dando de qué hablar entre los seguidores de la saga. Y Driver ha querido abordar el tema en una reciente entrevista con Who's talking to Chris Wallace.

"Sí, alguien me recuerda todo eso. No todos los días, pero sí. Solía ser más a menudo, aunque, ahora, probablemente, una vez al mes, alguien me hará saber que maté a Han Solo. Recuerdo el rodaje de ese día, y no me sentía así para nada, obviamente, John Williams no sonaba de fondo", admitió Driver. "Fue muy emotivo, en realidad. Filmarla con Harrison. Era tan desprendido y reflexivo. Ese fue un gran momento en el set para mí, aunque fuese su muerte", sentencia el actor sobre su experiencia en el rodaje y lo que supuso para él acabar con la vida de Han Solo en la gran pantalla.

La muerte del contrabandista más arrogante de la galaxia creó una gran división de opiniones en el fandom. Sin embargo, su sacrificio al no perder la fe en su hijo mientras le atravesaba con la espada láser no fue baladí, y, Ben Solo, terminó redimiéndose por sus pecados al servicio del Imperio al salvar a Rey tras enfrentarse al Emperador Palpatine al final de El ascenso de Skywalker.