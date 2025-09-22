MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Star Wars regresará a la gran pantalla con The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto en cines para el 22 de mayo de 2026. Para ir abriendo boca, un emocionante tráiler de la cinta de Jon Favreau muestra a Mando y al siempre entrañable Baby Yoda enfrentándose a enormes caminantes AT-AT imperiales, aterradores monstruos en la arena galáctica y la irrupción de Rotta, el hijo de Jabba el Hutt.

El adelanto de la que es la primera película de Star Wars desde que en diciembre de 2019 se estrenara el Episodio IX - El ascenso de Skywalker, arranca con Mando y Grogu ocultos en un páramo desértico, vigilando desde lo lejos a un escuadrón de stormtroopers bien armados. Seguidamente, se reúnen de manera clandestina con una mujer a la que interpreta Sigourney Weaver y en cuya chaqueta lleva el emblema de la Alianza Rebelde.

Instantes después, el cazarrecompensas mandaloriano y Grogu se ven envueltos en una refriega dentro de una taberna galáctica, mientras una pequeña criatura con aspecto de serpiente aguarda al acecho, oculta en una alcantarilla. Pero la parte más emocionante tiene lugar cuando entra en escena Rotta el Hutt (Jeremy Allen White).

El hijo de Jabba se encuentra en una arena galáctica y triunfante, al tiempo que escucha el clamor del público. "Impresionante", confiesa Mando a Grogu, que no deja de comer palomitas mientras observa detenidamente el espectáculo.

Poco después, el propio Mando se ve forzado a combatir a unos mastodónticos seres en la arena y a acabar con una especie de enormes droides de asalto, e incluso hace saltar por los aires un vehículo imperial acorazado AT-AT. Por su parte, Grogu consigue acabar él solo con una especie de murciélago en las cloacas.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", señala la sinopsis oficial de la película.

Dirigida por Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, The Mandalorian y Grogu, que marcará el fin del llamado Mandoverso, también cuenta en su elenco con Jonny Coyne. El actor regresa así al universo Star Wars, retomando su papel del Señor de la Guerra Imperial, que se dejó ver brevemente en forma de holograma en la temporada 3 de la serie.