La nueva teoría de Star Wars Starfighter: ¿Es Amy Adams la esposa de Luke Skywalker?

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling y Flynn Gray, tiene prevista su llegada a los cines el 28 de mayo de 2027. Por el momento, poco es lo que se sabe de la trama de la cinta, si bien los últimos rumores han dado pie una interesante teoría relacionada con el personaje de Amy Adams.

Partiendo de la hipótesis, no confirmada, que Gosling dará vida a un piloto encargado de proteger a un joven (Gray), recientemente John Rocha compartía en su podcast otros detalles de la cinta, ofreciendo más pinceladas de la historia.

"El niño es sensible a la Fuerza. Su madre es interpretada, como ya hemos dicho, por Amy Adams. Ella parece ser una Jedi. Gosling no es un Jedi, pero está ayudando a su sobrino a escapar de dos malvados villanos que lo persiguen por las estrellas. Tiene una misión que le ha encomendado Adams", explicó el presentador de The Hot Mic.

Desde que se anunció el fichaje de Adams, algunos fans de Star Wars especularon, basándose principalmente en su pelo pelirrojo, que esta podía encarnar a Mara Jade, convirtiéndola al fin en parte del canon. Ahora, los comentarios de Rocha, que revelan que su personaje fue una Jedi, han reforzado esta teoría.

If Amy Adams ends up beign an older Mara Jade in Starfighter would be cool, but if she played Mara Jade during the 2000 would have been soo cooler. https://t.co/XVsYc7TECQ pic.twitter.com/r1uMNS8Wyn — szorm🟢 (@szzzorm) September 29, 2025

This is at Galaxies Edge 👀

Amy Adam’s is definitely Mara Jade in #StarWarsStarFighter

(Via: https://t.co/9bPM0eKD6n) pic.twitter.com/LashbtcTrN — Xavier (@HEg321) September 30, 2025

Perteneciente al lore de Legends o Star Wars Extended Universe (declarado fuera del canon pero en el que se han inspirado no pocas producciones recientes de la saga oficial), Mara Jade ha aparecido en videojuegos, comics y novelas.

Inicialmente Mano del Emperador, agente encubierta del régimen, el personaje tuvo un largo recorrido, desertando tras la muerte de Palpatine, siendo contrabandista por un tiempo y convirtiéndose después en Jedi, llegando a formar parte del Alto Consejo. Mara es, además, la mujer de Luke Skywalker, con el que tiene un hijo, Ben Skywalker.

Aunque no sería la primera vez que un personaje de Legends diese el salto al canon (ya ocurrió con el Gran Almirante Thrawn), el caso de Mara es particularmente complicado. Y es que, el Luke de las películas, un hombre que decide retirarse a vivir como un ermitaño en un planeta perdido, no parece ocultar en su pasado ninguna relación amorosa, abrazando en cambio la prohibición Jedi a los apegos.