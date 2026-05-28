Stan Lee, recreado por inteligencia artificial en un polémico proyecto - CONTACTO

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Stan Lee, el legendario guionista y editor de Marvel Comics fallecido en 2018, volverá a aparecer de forma digital a través de un acuerdo entre Stan Lee Universe y ElevenLabs, empresa que desarrolla tecnología de inteligencia artificial para recrear voces y generar narraciones sintéticas bajo licencia.

La compañía ha recreado su voz y su imagen a partir de grabaciones profesionales realizadas a lo largo de su carrera para usarlas en audiolibros, contenidos visuales y proyectos con licencia.

Según ha confirmado la propia ElevenLabs, la voz sintética de Lee debutará en Eleven Reader, la aplicación de lectura y audio de la empresa, con el Stan Lee Book of the Month Club, una serie mensual de clásicos de dominio público narrados mediante inteligencia artificial con la voz del creador de personajes como Spider-Man, Los 4 Fantásticos, Iron Man, X-Men o Black Panther. El primer título será La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, al que seguirán otros once libros durante el próximo año.

El acuerdo va más allá del audio. ElevenLabs también incorporará la imagen de Stan Lee a sus herramientas de creación visual. La compañía ha señalado que, durante un tiempo limitado, los usuarios podrán generar contenido visual inspirado en sus célebres cameos, aunque bajo normas de seguridad aprobadas y con un uso personal y no comercial. Para explotaciones comerciales de su imagen, el acceso deberá gestionarse mediante licencia con Stan Lee Universe a través de ElevenLabs.

Chaz Rainey, abogado vinculado a la gestión de los derechos de imagen de Stan Lee dentro de Stan Lee Universe, defendió el acuerdo como una extensión de la relación que Lee mantuvo durante décadas con sus seguidores. "Stan siempre creyó en encontrarse con sus fans allí donde estaban: en las páginas de un cómic, en una convención o en un breve cameo en pantalla. Esta colaboración es una forma de continuar con eso", sostiene en el comunicado oficial difundido por ElevenLabs.

"Los fans siempre nos han dicho que, cuando leen sus cómics, escuchan las palabras con la voz de Stan y ahora, gracias a ElevenLabs, podemos hacerlo realidad. ElevenLabs nos da una forma de mantener vivas su voz, su imagen y su amor por contar historias y en manos de los fans de una manera fiel a quien era", añade.

ELEVENLABS AMPLÍA SU CATÁLOGO DE VOCES LICENCIADAS

El movimiento llega en pleno crecimiento de ElevenLabs, valorada a comienzos de 2026 en 11.000 millones de dólares. La empresa ya ha alcanzado acuerdos similares con figuras vivas como Michael Caine o Liza Minnelli, así como con los titulares de derechos de personalidades fallecidas como John Wayne o Albert Einstein.

El cofundador de ElevenLabs, Mati Staniszewski, explicó a Deadline "hay mucho interés en lo que esta tecnología puede desbloquear, pero para ello hay que encontrar la forma de incorporar al talento". "Y eso es exactamente lo que estamos haciendo", añade Staniszewski.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversia. El uso de inteligencia artificial para recrear voces e imágenes de personas fallecidas se ha convertido en uno de los asuntos más delicados de Hollywood, especialmente por las dudas que plantea sobre consentimiento, explotación comercial y control artístico. En el caso de Stan Lee, el debate ya había surgido en 2025, cuando un holograma generado con IA permitió a los asistentes de la Comic Con de Los Ángeles interactuar con una recreación digital de la figura clave de Marvel.