Un holograma creado por la IA de Stan Lee hablará con los fans en la Comic-Con de Los Ángeles

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Stan Lee, el legendario creador de personajes como Spider-Man, X-Men, Hulk, Capitán América y muchos otros héroes Marvel, falleció el 11 de noviembre de 2018, a los 95 años. Sin embargo, gracias la Inteligencia Artificial, el mítico escritor regresará a modo de holograma para recibir y conversar con los fans en la Comic-Con de Los Ángeles.

Los asistentes a la Comic-Con de Los Ángeles podrán acceder del 26 al 28 de septiembre a la Stan Lee Experience. Se trata, según informa The Hollywood Reporter, de un espacio cerrado de unos 140 metros cuadrados, donde los fans marvelitas podrán conversar con este holograma interactivo de Lee durante tres minutos o tomarse fotos con él.

El precio para acceder a esta experiencia, que permitirá a los incondicionales conocer de manera virtual a la leyenda de Marvel Cómics, será de entre 15 y 20 dólares, dependiendo de si su entrada es anticipada.

"Nunca pondremos en su boca nada que no coincida con lo que manifestara durante su vida", aseguró Bob Sabouni, responsable de los Programas del Legado de Stan Lee en Kartoon Studios y exejecutivo de Marvel, en un comunicado recogido por el medio. "Afortunadamente, con décadas de grabaciones que recogen sus pensamientos sobre numerosos temas, podemos desarrollar una voz que se mantenga fiel, no siempre palabra por palabra, pero sí siempre en esencia, contexto e intención", añadió.

Este holograma interactivo de Stan Lee fue desarrollado en colaboración entre Proto Hologram, la empresa que recientemente creó un espejo interactivo basado en la exitosa saga de terror The Conjuring en 47 centros comerciales, y Hyperreal, conocida por elaborar avatares extremadamente realistas.

¿El resultado? Una réplica virtual del autor, fiel tanto en su apariencia como en gestos, la cual brinda una experiencia inmersiva única a los asistentes de la Comic-Con de Los Ángeles. Además, la información destaca que, según los organizadores, esta versión holográfica de Lee puede aparecer por sorpresa en cualquier zona de la convención e incluso presentar alguno de los paneles más relevantes de esta.

Stan Lee es considerado como la gran mente que propició el éxito de Marvel en la segunda mitad del siglo XX. Llegó a la compañía a finales de 1940, cuando apenas tenía 18 años. Sin embargo, sus grandes hitos llegaron a partir de los años 60. Fue durante esa década cuando creó a personajes como Los 4 Fantásticos, Spider-Man, Iron Man, Pantera Negra, Hulk, Daredevil, el Doctor Extraño, los X-Men, Thor, Silver Surfer, Nick Furia o los mismísimos Vengadores.

Pero si había un elemento diferenciador entre sus personajes y el resto de superhéroes es que, lejos de convertirlos en figuras poderosas y perfectas, les dotó de una base humana con la que los lectores pudieran verse representados. Cabe recordar que Lee también participó activamente en el salto de Marvel al cine.

Ejerció como productor y es recordado por sus icónicos cameos en muchas de las adaptaciones de sus historias. Su primer cameo fue en El Juicio del Increíble Hulk (1989), uno de los episodios más memorables y recordados de la serie protagonizada por Bill Bixby y Lou Ferrigno. Desde entonces pasó por las sagas de X-Men, Spider-Man, Los 4 Fantásticos y todo el Universo Cinematográfico de Marvel.