Filtración de Spider-Man: Brand New Day revela el primer vistazo a una nueva villana - SONY/MARVEL

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day aterrizará en salas el 31 de julio, abriendo una nueva etapa para el trepamuros. Unas nuevas imágenes parecen haber revelado a una nueva villana en la cinta protagonizada por Tom Holland.

Como puede apreciarse en un clip de las escenas de acción, una mujer de rasgos asiáticos, embozada y vistiendo el mismo atuendo rojo que el resto de atacantes, aparece entre la horda que ataca a Spider-Man en una prisión, tal y como ya mostraba el tráiler de Brand New Day. Esto ha llevado a muchos a especular con que podría tratarse de la líder de la organización clandestina de asesinos conocida como La Mano, y que la persona que se esconde bajo su máscara sea Mariko Yashida.

La Mano ha tenido múltiples líderes femeninas, tales como Elektra Natchios, Lady Bullseye, Betsy Braddock, la hermana del Capitán Britania, y la propia Yashida bajo su nombre en clave: Scarlet Samurái. Por tanto, no sería de extrañar que se tratase del personaje.

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Were all Villains are revealed ⚡#SpidermanBrandNewDay pic.twitter.com/YNS0UIJ3t7 — Vinayak 🦄 (@Vinayak_gif) May 23, 2026

Sin embargo, también existe la posibilidad de que, aun siendo la líder de La Mano, no llegue a revelarse su identidad en Spider-Man: Brand New Day. En los cómics de Marvel, Mariko está asociada al Samurai de Plata y estrechamente ligada a Lobezno.

MARIKO Y CÓMO LLEGÓ A SER LA LÍDER DE LA MANO

El padre de Mariko era Lord Shingen, líder y patriarca del clan Yashida, uno de los más antiguos y respetados clanes de la yakuza. La joven se enamoró de Lobezno después de que este y los X-Men la ayudaran tras un viaje a la Tierra Salvaje. Pero Shingen lo desaprobaba.

No obstante, cuando este le pidió que se casara con uno de sus socios para salvarlo de las deudas, no dudó en aceptarlo. Tras la muerte de su padre, Mariko se convirtió en la líder del clan Yashida. Pero su visión de paz se vio truncada por el clan de La Mano y su entonces mandamás, Matsu'o Tsurayaba, quien la envenenó y la mató.

Más tarde, Lobezno no solo la vengó, sino que años después también consiguió rescatarla del inframundo gobernado por Mefisto con la ayuda de uno de sus antiguos camaradas de Alpha Flight. Sin embargo, ella le pidió a Logan que la dejara atrás y siguiera con su vida, algo que él aceptó a regañadientes. Tiempo después, Lobezno descubriría que uno de sus enemigos, el Samurai Escarlata, era en realidad Mariko, resucitada por La Mano para convertirse en su líder.

En todo caso, independientemente de que se trate o no de Mariko, Brand New Day no está exenta de villanos. Entre los villanos a los que se enfrentará Spider-Man en la cinta de Destin Daniel Cretton se encuentran Mac Gargan/Escorpión (Michael Mando) y el capo criminal Tombstone (Marvin Jones III).

Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, junto a Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman, completan el elenco.