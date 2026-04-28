Taylor Swift registra su voz e imagen como marca comercial para protegerse de la IA

Taylor Swift elige 'El cuento de la criada' para estrenar su nueva versión de 'Look What You Made Me Do' - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

La cantante Taylor Swift ha decidido seguir los pasos del actor Matthew McConaughey, presentando las solicitudes pertinentes para registrar su voz e imagen como marca comercial y así protegerse contra el uso indebido de la IA.

Según informa Variety, el pasado 24 de abril, TAS Rights Management, la empresa de Swift, presentó tres solicitudes de registro de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. La información destaca que dos de ellas son muestras de audio destinadas a proteger su voz: una es "Hola, soy Taylor Swift" y la otra es "Hola, soy Taylor".

La tercera solicitud es de tipo visual. Se trata de una conocida fotografía de Swift en el escenario durante la gira The Eras Tour, en la que aparece "sosteniendo una guitarra rosa, con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas. Está de pie sobre un escenario rosa, frente a un micrófono multicolor, con luces moradas de fondo", y con ella, la artista pretende proteger su imagen.

SWIFT YA HA SUFRIDO EL USO INDEBIDO DE LA IA

La imagen de Swift ha sido blanco recurrente de usos indebidos mediante inteligencia artificial, desde los chatbots de Meta hasta contenido pornográfico que se ha propagado por las redes. Asimismo, durante la campaña presidencial de 2024, Donald Trump difundió imágenes generadas por IA que sugerían, de forma engañosa, que la artista respaldaba su candidatura.

El paso de Swift para interponer estas solicitudes y así proteger su voz e imagen se produce después de que McConaughey registrara su famosa frase como David Wooderson "está bien, está bien, está bien", en la comedia Movida del 76, dirigida por Richard Linklater en 1993, además de fragmentos de audio y vídeo del actor.

Los abogados que respaldan la estrategia de McConaughey de "registrarte a ti mismo" consideran que esto les proporciona una herramienta legal adicional en caso de tener que enfrentarse a una réplica generada por inteligencia artificial que intente utilizar la imagen y apariencia del actor sin autorización.

De hecho, algunos estados, como los de Nueva York y California, ya cuentan con leyes de derecho de imagen que prohíben el uso comercial no autorizado de la imagen y la apariencia de una persona. Sin embargo, las demandas por infracción de marca pueden presentarse en tribunales federales, lo que puede resultar un mecanismo más eficaz para disuadir estos usos indebidos, ya que tienen alcance en todo el país.

Además, Josh Gerben, del bufete especializado en propiedad intelectual Gerben IP, explicó en su blog que estas solicitudes evidencian la inquietud de la industria ante la amenaza de la inteligencia artificial, que pone en riesgo el control de los artistas sobre su voz e imagen, permitiendo que estas se utilicen sin su consentimiento.

"En teoría, si se presentara una demanda contra una IA por usar la voz de Swift, ella podría alegar que cualquier audio que suene como la marca registrada viola sus derechos de propiedad intelectual", argumentó Gerben, quien no representa a ninguna de las partes implicadas en las solicitudes de Swift para proteger su imagen y voz.

"La solicitud basada en su imagen cumple un propósito similar. Al proteger un elemento visual distintivo, hasta llegar al mono que suele llevar Swift y su pose característica, el equipo de la cantante podría contar con más bases para emprender acciones legales contra imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su apariencia", continuó explicando.

Según Gerben, aunque este enfoque de "registrarse a uno mismo como marca" todavía no se ha probado en los tribunales frente a la IA, su potencial es similar al de los derechos de autor de los grandes estudios, permitiendo a los artistas exigir la retirada inmediata del contenido. No obstante, el abogado considera que, en última instancia, las recientes solicitudes de Swift y McConaughey "están poniendo a prueba nuevas teorías" sobre cómo funcionará la ley de marcas en la era de la IA.

En este punto, conviene recordar que ya en 2025, Disney envió una carta de cese y desistimiento a Google, alegando que la plataforma de IA Gemini desarrollada por el gigante de la tecnología se estaba utilizando para generar ilegalmente copias de docenas de sus personajes registrados y fueron eliminados al día siguiente.