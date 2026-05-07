James Cameron y Disney, demandados por usar sin permiso la cara de una actriz indígena de 14 años para Neytiri de Avatar - NEW LINE CINEMA / DISNEY

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

James Cameron y The Walt Disney Company se enfrentan a una demanda por el presunto uso no autorizado de los rasgos faciales de la actriz Q'orianka Kilcher en el diseño de Neytiri, personaje principal de Avatar junto a Jake Sully. La intérprete de Yellowstone y Dora, la ciudad perdida sostiene que el cineasta empleó su imagen "sin mi conocimiento ni consentimiento" para crear la apariencia de la heroína na'vi interpretada mediante captura de movimiento por Zoe Saldaña.

Según el escrito judicial recogido por Variety, Kilcher alega que Cameron extrajo sus rasgos faciales de una fotografía publicada durante la promoción de El nuevo mundo, filme de Terrence Malick donde siendo adolescente la actriz encarnó a Pocahontas, y ordenó a su equipo que utilizara esa imagen como base para dar forma al aspecto de Neytiri.

"La demandante nunca consintió el uso de su imagen por parte de los demandados, ni en Avatar ni en ningún producto o promoción relacionado", señala la denuncia, que subraya que Kilcher tenía 14 años durante el rodaje de El nuevo mundo, estrenada en 2005.

La acusación describe un proceso de creación que, de acuerdo con la versión de Kilcher, habría ido mucho más allá de una mera referencia artística. El documento afirma que su apariencia fue replicada en bocetos de producción, trasladada a maquetas tridimensionales, escaneada con láser para generar modelos digitales de alta resolución y distribuida entre varios proveedores de efectos visuales para fijar la imagen de Neytiri.

"Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue extracción", defiende el abogado de Kilcher. "Tomó los rasgos faciales biométricos únicos de una niña indígena de 14 años, los sometió a un proceso de producción y generó miles de millones de dólares de beneficio sin pedirle permiso ni una sola vez. Eso no es hacer cine, eso es robo", asegura el letrado sobre el uso de la imagen de la actriz, bailarina y cantante peruano-estadounidense de ascendencia quechua-huachiperi por parte paterna.

CAMERON A KILCHER: "TU BELLEZA FUE MI INSPIRACIÓN"

La demanda también relata un encuentro entre Kilcher y Cameron pocos meses después del estreno de Avatar en 2009. De acuerdo con el escrito, ambos coincidieron brevemente en un acto benéfico y el director invitó personalmente a la actriz a visitar su oficina. Cuando ella acudió una semana más tarde, Cameron no se encontraba allí, pero un miembro de su equipo le entregó un boceto enmarcado de Neytiri realizado por el cineasta. Junto al dibujo había una nota manuscrita atribuida al director que rezaba "tu belleza fue mi primera inspiración para Neytiri. Qué pena que estuvieras rodando otra película. La próxima vez".

"Cuando recibí el boceto de Cameron, creí que era un gesto personal, como mucho una inspiración vaga vinculada al casting y a mi activismo. Millones de personas abrieron su corazón a Avatar porque creían en su mensaje y yo era una de ellas", afirma Kilcher, que reconoce que "nunca imaginé que alguien en quien confiaba utilizaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en una cadena de producción sin mi conocimiento ni mi consentimiento". "Eso cruza una línea muy importante, este acto está profundamente mal", añade la actriz.

Según la denuncia, Kilcher habría descubierto el verdadero alcance del uso de su imagen a finales de 2025, cuando empezó a circular en redes sociales una entrevista de Cameron donde este aparece delante de un boceto de Neytiri y señala de forma específica a la actriz. "La fuente de esto fue una fotografía del L.A. Times como parte de la promoción de El nuevo mundo. Hay una joven actriz llamada Q'orianka Kilcher, que interpretó a Pocahontas. Esta es la parte inferior de su rostro. Tenía una cara muy interesante", explica el director en la grabación.

El caso se apoya, entre otros puntos, en el llamado right of publicity, una figura del derecho estadounidense que protege frente al uso comercial no autorizado del nombre, la imagen, la voz o rasgos identificables de una persona. Reuters indica que la demanda acusa a Cameron y Disney de vulnerar esos derechos al haber "extraído, replicado y explotado comercialmente" la apariencia facial de Kilcher para el diseño de Neytiri.

El escrito también señala la legislación californiana sobre réplicas digitales no consentidas en contextos sexuales explícitos, una normativa reciente vinculada a los deepfakes. De acuerdo con Entertainment Weekly, los abogados de Kilcher sostienen que, si la imagen de la actriz fue utilizada para construir a Neytiri, la escena íntima del personaje con Jake Sully en la primera entrega podría constituir una representación sexual digital no consentida.

"Resulta profundamente perturbador saber que mi rostro, siendo una niña de 14 años, fue tomado y utilizado sin mi conocimiento ni mi consentimiento para ayudar a crear un activo comercial que ha generado un enorme valor para Disney y Cameron", sostiene Kilcher en referencia a una franquicia cuya primera entrega es la película más taquillera de la historia con casi 3.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo y su segunda entrega, Avatar: El sentido del agua, ocupa la tercera posición con más de 2.334 millones.

Por su parte, otro de los abogados de la actriz ha resumido la tesis central del caso al afirmar que "la demanda describe un proceso creativo deliberado que se apropió indebidamente de la identidad de la señora Kilcher". Por el momento, ni Disney ni Cameron han respondido a la demanda, que también incluye a Lightstorm Entertainment, 20th Century Studios, Industrial Light & Magic y Weta Digital.