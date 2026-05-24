Así "reinventará" Vengadores: Doomsday a los personajes más icónicos de Marvel

Archivo - Revelada la nueva alineación de los Vengadores en Doomsday - MARVEL - Archivo

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es uno de los estrenos más esperados de 2026 por los fans del UCM. Joe y Anthony Russo, sus directores, aseguran que la cinta es una "reinvención total de la tensión no resuelta entre Steve Rogers (Chris Evans) y Tony Stark (Robert Downey Jr.)".

Según Anthony Russo, el fandom marvelita aún se encuentra dividido entre Rogers y Stark sobre con cuál resulta más fácil identificarse en Civil War. "Tanto las aspiraciones de esos personajes como sus defectos siguen desarrollándose a medida que avanzamos hacia Doomsday", afirmó el realizador a este respecto en una entrevista compartida por AGBO, la productora de los Russo, con motivo de su 10º aniversario.

Para su hermano Joe Russo, Marvel merece elogios por la forma en que consigue que estos elementos coexistan sin perder frescura y por ser, a su parecer, el mejor estudio en lo que hace cuando se trata de "narrativa serializada a gran escala".

Además, aseguró que Vengadores: Doomsday supone una "reinvención completa" de esa dinámica entre Rogers y Stark, ahora que Downey Jr. asume el papel de Doom y el rumbo de la franquicia.

LA TENSA RELACIÓN ENTRE STEVE Y TONY

La relación entre Steve y Tony ha sido igual de cercana que complicada tanto en los cómics de Marvel como en el UCM. Más allá de su vínculo de hermandad como Vengadores, la amistad entre ambos se ha visto afectada en numerosas ocasiones por sus pronunciadas diferencias ideológicas, políticas y su marcado carácter.

Esto provocó que, en distintas etapas, además de enfrentamientos y choques verbales, se produjera un fuerte distanciamiento entre ambos en los cómics de Civil War, algo que los Russo trasladaron a Capitán América: Civil War, estrenada en 2016. Teniendo esto en cuenta, tiene todo el sentido del mundo que Vengadores 5 sea una completa reinvención de su relación.

Las informaciones más recientes apuntaban a que Doom busca vengarse de Rogers, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto a Peggy Carter en Endgame habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano, encarnado por Downey Jr.

Es lógico pensar, por lo tanto, que Rogers tenga un papel de peso en la trama de Doomsday. Los Russo, de hecho, reforzaron esa idea cuando lanzaron el primero de los cuatro teasers de la película centrado en su personaje.

Por otra parte, un modo en que la dinámica entre Evans y Downey Jr. podría reinventarse en la quinta entrega de los Vengadores es con Doom intentando controlar el multiverso mientras Steve intenta salvarlo. En todo caso, por ahora, toca esperar para averiguarlo.