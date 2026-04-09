Steven Soderbergh usará "mucha IA" en su película de la guerra entre España y EE.UU. Y en su documental de John Lennon - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Steven Soderbergh, director de Ocean's Eleven y Erin Brockovich, utilizará inteligencia artificial en dos de sus próximos proyectos. El ganador del Oscar por Traffic ha explicado que recurrirá de forma significativa a la IA en su película sobre la guerra hispano-estadounidense, mientras que en su documental sobre John Lennon y Yoko Ono le ha servido para generar imágenes de carácter onírico.

"Últimamente he estado trabajando con IA en el documental sobre John Lennon y Yoko Ono que estamos a punto de terminar. La IA ha sido útil para crear imágenes temáticamente surrealistas que se sitúan en un espacio onírico en lugar de un espacio literal", revela el cineasta en una entrevista con Filmmaker Magazine, donde añade que el debate no debería reducirse a los temores que despierta la implantación de la IA en el cine. "Merece la pena hablar de para qué puede servir realmente esa tecnología", expresa.

Soderbergh asegura que "ha sido muy divertido porque hace falta un doctorado en literatura para decirle [a la IA] lo que tiene que hacer", subrayando que "como cualquier otra herramienta tecnología requiere una supervisión humana muy minuciosa". En el caso de su largometraje sobre el conflicto de 1898 entre España y Estados Unidos, que sigue sin título oficial, el director ha adelantado que utilizará "mucha IA", aunque sin detallar de qué manera la incorporará.

"Es una historia realmente buena y casi nadie la ha abordado de verdad. Cada día que pasa se vuelve más oportuna", desvela Soderbergh sobre su cinta bélica. Respecto al estado del proyecto, que cuenta con Wagner Moura en su elenco, el realizador señala que tiene que "terminar de cerrar el reparto" y que está negociando con dos estudios, aunque reconoce que "todo depende de por cuánto pueda sacarlo adelante". "Si consigo reunir al reparto adecuado, se convertirá en un evento y la gente sentirá que tiene que verla ya en lugar de esperar dos meses a que se estrene en streaming", sostiene el realizador de Sexo, mentiras y cintas de video y Contagio, que considera que "es un momento extraño para hacer películas".

STEVEN SODERBERGH SIGUE LOS PASOS DE DARREN ARONOFSKY

La información sobre los planes de Steven Soderbergh llega después de que otro cineasta de primer nivel, Darren Aronofsky, también haya apostado por la inteligencia artificial. El director de Réquiem por un sueño, Cisne negro y La ballena ha estrenado en el canal de YouTube de la revista Time On This Day... 1776, una serie de cortometrajes generados con IA que recrea la Guerra de la Independencia de Estados Unidos.

Aronofsky ha producido On This Day... 1776 a través de su empresa Primordial Soup, centrada en el desarrollo cinematográfico de la IA, y en colaboración con Google DeepMind. Estos cortometrajes se publicarán todas las semanas hasta final de año y cuentan con actores de doblaje del sindicato SAG y efectos visuales generados por IA en una "combinación de herramientas cinematográficas tradicionales y capacidades emergentes de IA".