El póster de Enola Holmes 3 con Millie Bobby Brown desata la ira... por la mala IA

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown volverá a dar vida a Enola Holmes, la hermana del mítico detective, en la tercera entrega de la saga, que llegará a Netflix el 1 de julio. A poco más de un mes para su estreno, la plataforma ha lanzado dos carteles y uno de ellos ha arrancado varias críticas negativas entre los fans.

El primero muestra a Enola Holmes, encarnada de nuevo por la protagonista de Stranger Things, vestida de novia encima de un carruaje y sosteniendo una escopeta, con la que parece estar apuntando directamente a alguien. A simple vista, la imagen no parece presentar nada extraño.

Sin embargo, los más avezados no han tardado en identificar varios errores en su composición. El principal es una palmera flotando en el lado izquierdo del póster.

There goes the bride...



The ENOLA HOLMES 3 trailer drops tomorrow. pic.twitter.com/uSyuN22LvY — Netflix (@netflix) May 26, 2026

"Netflix solo puede permitirse palmeras flotantes ahora. Y, por lo que parece, tampoco tiene editor", destacaba un usuario en Threads. Este no es el único error en la imagen.

I didn’t know palm tree could float.



I assume AI was used for the tagline, like it was for the poster for Enola Holmes 3… https://t.co/FweuCvZwUN pic.twitter.com/jnxX8TJkKJ — Luke Deckard |🕵🏻‍♂️ (New Account) (@ThatNoirGuy) May 26, 2026

OTROS ERRORES INCOMPRENSIBLES DEL PÓSTER

El carruaje donde se encuentra la hermana pequeña de Sherlock Holmes, al que vuelve a interpretar Henry Cavill en esta tercera entrega, muestra a un caballo tirando de él sin su arnés ni cochero alguno y las ruedas algo desplazadas, además de unas cintas donde están adheridas las coronas de flores sin sujeción.

Ya el segundo póster se centra en Tewkesbury (Louis Partridge), sentado en la escalinata de una iglesia vestido de chaqué y corbata, con cara de resignación mientras los invitados a un posible enlace matrimonial, incluyendo a Sherlock, observan expectantes.

The ai editing is so bad lmao, so many mistakes — 🪷Jan needs sleep 💤🫩 (@Joytheartist_) May 27, 2026

How is the horse pulling the carriage without any harness ?🤷👀 pic.twitter.com/HvMwI7LTqE — DaredArny (@ArnyDared) May 27, 2026

De hecho, algunas escenas de Enola Holmes 3 dejaban entrever que el eje central sería la relación entre la joven detective -y posible boda- con Tewkesbury. Además, también regresa a esta nueva entrega de la franquicia Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, la madre de Enola y Sherlock.

"La aventura lleva a la detective Enola Holmes a Malta mientras sus sueños personales y profesionales se entremezclan en el caso más traicionero al que se ha enfrentado nunca", reza la sinopsis.

La tercera entrega de la franquicia está dirigida por Philip Barantini (Adolescencia), quien toma así el relevo de Harry Bradbeer, responsable de las dos primeras películas de la saga, y está escrita por Jack Thorne. Además de Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Himesh Patel, Louis Partridge y Helena Bonham Carter, el filme también cuenta en su reparto con James Wright, Joe Azzopardi y Sharon Duncan-Brewster en el papel de Moriarty.

Brown también ejerce como productora de Enola Holmes 3 junto al propio Thorne, Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Robert Brown y Michael Dreyer, mientras que Joshua Grode, Jake Bongiovi e Isobel Richards ejercen como productores ejecutivos.