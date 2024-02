Spider-Man 4: Tom Holland promete un "gran anuncio" inminente

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Tom Holland ha sorprendido a todos sus fans al prometer que realizará un gran anuncio a lo largo del martes. El actor, reconocido por su papel de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, lleva meses trabajando con el estudio en el desarrollo de la cuarta entrega del arácnido, aunque la misma no está oficialmente confirmada.

A través de las Stories en su perfil de Instagram, Holland apareció jugando al golf. Sin embargo, lo importante se encontraba en el texto que acompañaba a la publicación. "Gran anuncio mañana", expresaba el intérprete en la tarde del lunes. Una frase que ha alimentado los rumores sobre su próximo proyecto.

La principal teoría es que Holland hablará acerca de Spider-Man 4, confirmando que el proyecto está en marcha y finalmente se hará realidad. En los últimos meses, ha confesado que solo regresaría al personaje si se encontraba una historia que mereciese la pena. "Todo cuanto puedo decir es que hemos mantenido constantes conversaciones sobre cómo podría ser la cuarta película. Que podamos encontrar o no el modo de hacer justicia al personaje es otra historia", comentaba en noviembre.

"Me siento muy protector con Spider-Man. Y muy, muy afortunado por haber podido trabajar en una franquicia que mejoraba a cada entrega y tenía más éxito con cada película, lo cual, pienso, es algo muy raro de ver, y quiero proteger su legado. Así que no haré otra solo por hacerla", incidía Holland.

El actor dejaba claro que el significado del personaje es muy importante para él y que, ante todo, querría salvaguardarlo de proyectos que no cumplieran unos mínimos. Y aunque por aquel entonces no existía un guion sobre la mesa, quizá las cosas hayan cambiado ahora.

En caso de que Holland confirme el desarrollo de Spider-Man 4 de manera oficial, se convertirá en el primer actor de Peter Parker en encabezar una cuarta película. Tobey Maguire tuvo una trilogía y, aunque su siguiente entrega estuvo anunciada y en desarrollo durante un tiempo, finalmente fue cancelada. Por su parte, Andrew Garfield solo hizo dos filmes de The Amazing Spider-Man. Más adelante, ambos aparecieron en Spider-Man: No Way Home pero como secundarios.