El gran miedo de Tom Holland, el Spider-Man de Marvel: "Es increíblemente aterrador"

Tom Holland se convirtió en uno de los rostros más populares del planeta gracias a su interpretación de Spider-Man, un personaje que encarnó por primera vez en 2016 en Capitán América: Civil War. Pese a que centró su carrera en este rol, tras Spider-Man: No Way Home ha participado en otras producciones fuera del Universo Marvel, algo que ahora ha calificado como "increíblemente aterrador".

Después de un papel en la serie The Crowded Room, Holland decidió tomarse un año de descanso de la interpretación y habló sobre las razones de este parón en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Me acostumbré tanto a la máquina Marvel y a la manta de seguridad de Spider-Man que me sentí protegido. Entonces, hacer algo como esto fue increíblemente aterrador, pero debido a que era tan aterrador, fue muy satisfactorio y gratificante", declaró.

Pese a haberse tomado un descanso, todo apunta a que en el futuro habrá una cuarta entrega de Spider-Man. "Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso y nuestros guionistas apenas están poniendo la pluma sobre el papel ahora", declaró Kevin Feige a Entertainment Weekly.

Además, Holland también aseguró que había tenido reuniones para el proyecto, que se vieron afectadas por la huelga de guionistas de Hollywood. "No puedo hablar de eso, pero puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos parado las reuniones en solidaridad con los guionistas. Ha habido muchas conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas", contó a Variety.

El actor parece estar dispuesto a retomar el rol de Peter Parker, aunque también ha dejado claro que no será a cualquier precio. "Todo lo que puedo decir es que hemos estado participando activamente en conversaciones sobre cómo podría ser una cuarta interpretación de mi personaje. Si podemos o no encontrar una manera de hacer justicia al personaje es otra cosa. Me siento muy protector con Spider-Man. Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película. Tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado. Por lo tanto, no haré otra por hacer otra. Tendrá que valer la pena para el personaje", explicó a Collider.