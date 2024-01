Tom Hollander confiesa que recibió por error un bonus de Marvel para Tom Holland: "Era una cantidad increíble de dinero"

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Los actores Tom Hollander y Tom Holland comparten, además de su profesión, un nombre muy similar. Este parecido llevó a que pagaran por error un bonus al intérprete de Piratas del Caribe y The White Lotus, una "cantidad increíble de dinero" que en realidad iba destinada a la estrella de la saga Spider-Man.

En una entrevista en Late Night With Seth Meyers, Hollander contó que en una ocasión su agencia de representación le confundió con Holland y le envió una cantidad de dinero por error. "La gente del departamento de cuentas de mi agencia se confundió. Estuvimos brevemente con los mismos agentes. Y fue un momento terrible", relató.

"Fui a ver a mi amigo que estaba haciendo teatro en Inglaterra. Me senté de manera engreída entre el público después de haber hecho un programa de la BBC por 30.000 dólares... Llegó el descanso, revisé mi correo electrónico y recibí uno de la agencia que decía: 'Pago por el primer bono de taquilla de Vengadores", rememoró.

"No creo que yo salga en Vengadores. Era una cantidad increíble de dinero. No era su salario. Fue su primer bonus de taquilla. No todo el bonus de taquilla, el primero. Y era más dinero del que jamás había visto. Era una suma de siete cifras", confesó.

Hollander está en plena promoción de Feud: Capote vs. The Swans, serie en la que encarna al escritor Truman Capote. Además, el intérprete es conocido por sus papeles en la saga Piratas del Caribe como Cutler Beckett; la temporada 2 de The White Lotus; Orgullo y prejuicio y Gosford Park.

El último trabajo de Holland es la serie The Crowded Room, y se espera que el actor retome su papel de Spider-Man en una cuarta entrega. "Todo lo que puedo decir es que hemos estado discutiendo cómo podría ser una cuarta interpretación de mi personaje. Si podemos o no encontrar una manera de hacer justicia al personaje es otra cosa", declaró.

"Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado. No haré otra por hacer otra. Tendrá que valer la pena", advirtió.