Spider-Man No Way Home: Zendaya y Tom Holland confirman que son pareja en el mundo real... y los fans de Marvel colapsan

Después de formar equipo en tres películas y ser pareja en la ficción, los protagonistas de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), Tom Holland y Zendaya han confirmado finalmente que mantienen una relación. La confirmaicón de que el romance entre Peter Parker y MJ ha saltado de la pantalla al mundo real ha emocionado sobremanera a los fans de Marvel, que venían esperando que este noviazgo se hiciera público desde hace meses.

El estado sentimental de los intérpretes se hizo oficial durante la gala de entrega del Balón de Oro celebrada esta semana en París. Esta, no es la primera vez que surge un romance entre los actores de la franquicia arácnida.

Kirsten Dunst y Tobey Maguire que encabezaron la trilogía original del héroe de Marvel iniciaron una relación mientras interpretaban a Peter Parker y Mary Jane en los filmes de Sam Raimi. Lo mismo ocurrió pasó con Andrew Garfield y Emma Stone, tras encarnar a Peter Parker y Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man y su secuela.

A principios de año, Holland y Zendaya fueron captados besándose, y tras hacerse públicas las imágenes, la protagonista de Euphoria no desmintió que tuviera un romance, apuntando que tenía una relación cercana con el elenco del filme.

Ambas celebridades acudieron juntos al evento en el que, además, posaron en la alfombra roja de la gala organizada por la revista France Football donde fueron fotografiados.

ZENDAYA AND TOM HOLLAND TOGETHER FINALLY

En las imágenes tomadas se puede ver a Holland posando junto a Zendaya, rodeando con su brazo la cintura de ella. Los seguidores de los intérpretes no tardaron en mostrar sus entusiastas reacciones en redes ante la confirmación del romance.

"Tom Holland y Zendaya asistiendo por primera vez como pareja en un evento. VIVO ESPERANDO ESTO", comentó un fan en Twitter.

tom holland and zendaya are attending events as a couple for the first time AND I'M SO HERE FOR IT

"Estoy pensando cómo me tienen de emocionada Tom Holland y Zendaya" señaló otra usuaria

thinking about the hold that zendaya and tom holland have on me

Zendaya y Tom Holland son mi pareja favorita COMO VAS A LUCIR A TU NOVIA ASÍ TOM ES QUE TE QUIERO", afirmó otro usuario

Zendaya y Tom Holland son mi pareja favorita COMO VAS A LUCIR A TU NOVIA ASÍ TOM ES QUE TE QUIERO

"Aparte de ser Zendaya y Tom Holland, los dos son mejores amigos, pareja e interpretan a una de las más grandes e icónicas pareja de comics. Estos dos ya ganaron, #soulmates", escribió otro.

Aparte de ser Zendaya y Tom Holland, los dos son mejores amigos, pareja e interpretan a una de las más grandes e icónicas pareja de comics. Estos dos ya ganaron, #soulmates

mi cerebro sigue sin procesar que zendaya y tom holland son pareja

"TOM HOLLAND Y ZENDAYA SON PAREJA DIOS MIO ESTO ES UNA SEÑAL DIVINA VERDAD DE DIOS", señaló otro fan entusiasmado.

TOM HOLLAND Y ZENDAYA SON PAREJA DIOS MIO ESTO ES UNA SEÑAL DIVINA VERDAD DE DIOS

ok that's enough press tour for me they can stop there thank u tom holland zendaya goodnight👍

Tom Holland y Zendaya encabezan el reparto de Spider-Man: No Way Home, el esperado filme cuyo estreno está previsto para el 16 de diciembre, y que también contará con la paraticipación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina como Octopus, Marisa Tomei como May o Jon Favreau como Happy Hogan.