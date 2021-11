Marvel y Sony anuncian nueva trilogía de Spider-Man tras No Way Home con Tom Holland como protagonista

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

A menos de tres semanas para que de Spider-Man: No Way Home se estrene en los cines, Amy Pascall ha confirmado que Tom Holland seguirá dando vida a Peter Parker en una nueva trilogía que, de nuevo estará dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Así, y a pesar de las desavenencias pasadas --que llegaron incluso a romper el acuerdo hace un par de años-- la colaboración de Sony y Marvel Studios que tiene al querido trepamuros como centro neurálgico se prolongará más allá de la cinta que llegará a los cines el próximo 16 de diciembre. "No es la última película que vamos a hacer con Marvel ni la última película de Spider-Man", ha declarado Pascal en una entrevista para Fandango en la que adelantó están preparando "la nueva película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel".

"Concebimos Homecoming, Lejos de casa y No Way Home como en tres películas y ahora vamos a pasar a las tres siguientes", señaló la productora de Sony Pictures que, tras el fiasco de The Amazing Spider-Man 2, Kevin Feige logró convencer a Sony de que compartiera los derechos cinematográficos del personaje, que compraron hace décadas, desde que Sami Raimi alumbró la primera película en 2002.

Tras el acuerdo de ambos estudios, un complejo acuerdo que permite a Sony seguir produciendo películas de Spider-Man --aunque estas y el personaje formen parte del UCM-- y, además, sacar adelante películas de personajes relacionados con el mundo de Peter Parker como Venom (Tom Hardy) o Morbius (Jared Leto), en 2016 Tom Holland se unió al Universo Marvel en Capitán América: Civil War.

Desde entonces, Holland ha interpretado a Peter Parker en cuatro ocasiones más, dos de las cuales fueron en sus películas en solitario, Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de Casa, y las otras dos en películas grupales de Marvel, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Ahora, el personaje protagonizará su tercera película en solitario en la que tendrá que hacer frente a villanos de otras realidades ya vistos en las anteriores versiones del personaje encarnadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, cuya presencia no se ha confirmado.