Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland en este espectacular póster fan de Marvel

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Es prácticamente un secreto a voces que Tobey Maguire y Andrew Garfield volverán a interpretar a sus respectivas encarnaciones del superhéroe arácnido en 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin camino a casa'), a pesar de que Sony aún no ha revelado ninguna imagen oficial de ellos. Para paliar esta ausencia, los fans se han lanzado a hacer increíbles fan-arts que reúnen a los tres trepamuros de una vez por todas.

Este ha sido el caso del artista digital Zerologhy, quien ha realizado una espectacular versión del póster oficial de la película publicado por Sony, en el que ha incluido a los Spider-Man de Maguire y Garfield.

De este modo, el superhéroe interpretado por Tom Holland ya no aparece solo en la imagen que augura un épico enfrentamiento entre los tres Peter Parker y varios de los villanos clásicos de la saga, como el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe, el Electro de Jamie Foxx y el Hombre de Arena de Thomas Haden Church.

Además de reunir a las tres encarnaciones del superhéroe, No Way Home, dirigida por Jon Watts, tendrá en su reparto a Zendaya y Marisa Tomei repitiendo sus respectivos papeles en las dos entregas anteriores, así como a Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. El filme llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.