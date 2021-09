Spider-Man No Way Home: ¿Y si Doctor Strange es realmente Loki?

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha desencadenado toda clase de teorías por parte de los fans. Una de las que más fuerza está cobrando últimamente es que el Doctor Strange no sería realmente él, sino que ha sido suplantado por el mismísimo Loki.

En el avance, el personaje de Benedict Cumberbatch muestra una actitud bastante cercana con Parker, e incluso cómica, algo muy distinto a lo que hasta ahora los fans de Marvel están acostumbrados por parte del Hechicero Supremo. Esto puede deberse a que, como Strange señala en el tráiler, después de haber salvado al Universo, ya hay cierto compañerismo y camaradería entre ambos o, simplemente, que al tratarse de una aventura de Spider-Man el tono de la película sea más distendido.

Sin embargo, muchos fans creen que el notable cambio de actitud de Strange se debe a que en realidad está siendo suplantado. Se ha especulado con muchos responsables de ello, como Mysterio (que habría fingido su muerte en Lejos de Casa) y, cómo no, Mephisto. Aunque la teoría que más fuerza está cobrando ahora mismo es la de Loki.

Teniendo en cuenta cómo terminó la primera temporada de la serie protagonizada por el Dios del Engaño, algunos espectadores creen que en realidad todo forma parte de un plan del personaje de Tom Hiddleston para deshacer el Multiverso o, simplemente para recuperar a Sylvie. Hay que recordar que el personaje de Tom Hiddleston ya mostró sus dotes camaleónicas convirtiéndose en varios de los Vengadores en una divertida secuencia de Thor: El Mundo Oscuro.

Algunos elementos que también hacen sospechar de Loki son que, por un lado, este personaje también es capaz de generar hechizos, así como que el hecho de que es bastante difícil de creer que Strange, el Hechicero Supremo que examinó más de 14 millones de realidades posibles para dar con la fórmula de derrotar a Thanos, se confunda con el conjuro simplemente porque Parker está hablando demasiado. Además, esto podría suponer la justificación de que el Hechicero Supremo haya sido enviado al Multiverso de la locura, donde transcurrirá su segunda película, como parte del plan de Loki... o del otro villano que suplanta su identidad.

Para conocer la verdad en torno Strange y si realmente es él quien está ayudando a Parker, los fans tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home, el próximo diciembre.