La curiosa razón por la que Spider-Man puede aparecer en What If de Marvel aunque sus derechos sean de Sony

La curiosa razón por la que Spider-Man puede aparecer en What If aunque sus derechos sean de Sony

La curiosa razón por la que Spider-Man puede aparecer en What If aunque sus derechos sean de Sony - SONY/MARVEL

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Pese a que Spider-Man es un personaje de la factoria Marvel Comics, es Sony Pictures la compañía que posee los derechos del superhéroe y que está detrás de sus películas. Es por eso que muchos se han mostrado sorprendidos al ver que la serie ¿Qué pasaría si...? (What If...?) ha incluido al personaje en su trama.

En una entrevista con Uproxx, el guionista de la ficción, A.C. Bradley, admitió que estaba preocupado sobre si conseguiría o no la autorización para usar a Spider-Man. "Yo estaba como: '¿Podemos tocar a Spider-Man?'. Y ellos dijeron: 'No te preocupes por eso. Vamos a resolverlo. Solo cuenta la mejor historia que puedas y cruzaremos ese puente'", relató.

Los derechos televisivos de Spider-Man son complicados, pero no han supuesto un problema para ¿Qué pasaría si...? (What If...?). La última serie de animación de Spider-Man de Sony, El espectacular Spider-Man, terminó en 2009 y, según el showrunner Greg Weisman, se terminó porque Sony devolvió los derechos de televisión de animación a Marvel a cambio de algunas concesiones para las películas de acción real. Desde entonces, Marvel y Disney han tenido los derechos para continuar las aventuras animadas de Spider-Man.

Una copia del contrato de Sony y Marvel se filtró en 2014 y reveló que hay limitaciones: Sony tiene los derechos de las series de televisión de animación en las que los episodios duran más de 44 minutos. Los capítulos de ¿Qué pasaría si...? (What If...?) duran solo media hora, por lo que Marvel no ha tenido problemas para incluir a Spider-Man.

Sony ha conservado los derechos de televisión de acción real de Spider-Man y todos sus personajes asociados (Venom, Duende Verde, Spidergirl...), lo que explica por qué el estudio está trabajando en una serie de televisión para Amazon protagonizada por Silk, compañero de clase de Peter Parker que también es mordido por una araña radiactiva.

Este contrato revelaría que Tom Holland no podrá dar vida a Spider-Man en ninguna serie de acción real de Disney+ a menos que Marvel y Sony lleguen a otro acuerdo. El acuerdo también explicaría por qué Holland no ha puesto voz al superhéroe en la serie de animación. El actor tiene un contrato con Sony, no con Marvel, haciendo prácticamente imposible su participación en ¿Qué pasaría si...? (What If...?).