El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home desilusiona a los fans de Marvel

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) los fans del Marvel estallaron de emoción al detectar en el avance a quien parecía ser ni más ni menos que Charlie Coxx, el actor que interpretó a Matt Murdock (Daredevil) en la serie de Netflix. Sin embargo, una nueva versión del tráiler estrenada en IMAX ha hecho añicos estas esperanzas.

Durante el tráiler de la película, Peter Parker es interrogado después de que el Daily Bugle publicara, no solo que él es Spider-Man, sino que además es el responsable de la muerte de Mysterio. En esta escena aparece un hombre con camisa blanca y corbata negra al que no se le ve la cara y que muchos fans habían relacionado con Matt Murdock.

Con el lanzamiento de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, ha llegado a los cines la versión IMAX del tráiler que, por las características propias de este formato muestra un poco más de imagen tanto por arriba como por abajo del cuadro. Unas dimensiones ampliadas que han permitido ver que, efectivamente, no es Charlie Coxx quien arroja los expedientes sobre la mesa.

Saw #Shangchi in imax and they played the #SpiderManNoWayHome trailer before and because of the increased aspect ratio I was able to see the face behind the arms and can confirm it is NOT Charlie Cox #Daredevil pic.twitter.com/5l9r8aOQQ0