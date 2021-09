Filtrado un vídeo de Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la filtración hace unas semanas de imágenes tomadas durante el rodaje de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) que confirmaban la presencia de Andrew Garfield en la película, ahora un nuevo y breve clip ha saltado a la red para presuntamente constatar el paso del protagonista de The Amazing Spider-Man por el set de filmación de No Way Home.

El estreno de lanzamiento del ansiado primer tráiler de Spider-Man: No Way Home supuso cierta decepción para algunos fans que esperaban encontrar en este adelanto las primeras imágenes de rumoreada durante meses reunión de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield con la actual versión de Tom Holland.

Pero aunque no aparezcan en el tráiler, y los propios actores lo nieguen, cada vez son más las evidencias de su presencia en el filme. En este caso se trata de un nuevo clip, filtrado de nuevo por el usuario @spider.fan1962 --el mismo que publicó las primeras fotos de Garfield vestido con el traje del superhéroe arácnido tras un croma azul-- el que ha compartido en sus redes sociales el vídeo de apenas 3 segundos que vendría a confirmar la participación de Garfield.

Un clip que, como ya ocurrió cuando se filtró el primer tráiler un día antes de su lanzamiento oficial, Sony ha pedido retirar por vulneración de derechos de autor. Una reclamación que vendría a ser otra prueba más de su autenticidad, tal y como ha constatado el propio filtrador.

Y mientras el vídeo corre como la pólvora en la red, replicándose una y otra vez entre los fans que ven en él una prueba prácticamente irrefutable de la presencia de Garfield, el propio actor ha vuelto a negar su participación en Spider-Man: No Way Home, aunque sabe que diga lo que diga los fans no lo creerán.

"Entiendo que gente se esté volviendo loca con esta idea porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginarte escenas y momentos de 'Oh, Dios mío, ¿No sería jodidamente genial si hicieran eso?' Pero es importante para mí decir públicamente que no estoy implicado en la película", afirmó el actor en una entrevista con Variety que la que se mostró consciente de que "no voy a poder decir nada que convenza a alguien sobre que no sé lo que está pasando.

"No importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para el público... realmente emocionante", concluye Garfield que dio vida a Peter Parker en The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014), ambas dirigidas por Marc Webb.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) estará dirigida por Jon Watts a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers. Junto a Tom Holland aparecerán Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya como MJ, Marisa Tomei como May Parker, Alfred Molina como el Doctor Octopus, Jaime Foxx como Electro y J.K. Simmons como J. Jonah Jameson.

La película que abrirá las puertas del multiverso para el joven Peter Parker, y quién sabe que si también para sus predecesores Tobey Maguire y Andrew Garfield, llegará a los cines el 17 de diciembre.