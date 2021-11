Tom Holland avisa tras el nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home: "No tenéis ni idea"

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Sony Pictures Y Marvel Studios lanzaron, al fin, el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que llega a los cines el 17 de diciembre. El filme presenta a los cinco villanos a los que se enfrentará Peter Parker: Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), el Hombre de Arena (Thomas Haden Church), Lagarto (Rhys Ifans) y Duende Verde (Willem Dafoe). Aunque el adelanto ha convencido a los fans, Tom Holland ha advertido que este metraje es "solo la punta del iceberg".

"Es solo la punta del iceberg, no tenéis ni idea de lo que os espera. Esto es muy emocionante", afirmó a través de historias de Instagram. Además, el intérprete aprovechó para agradecer "el amor y el apoyo" que han mostrado los fans.

'That is just the tip of the iceberg, you have no idea what else is to come' 👀



