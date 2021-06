Spider-Man No Way Home es la clave del plan de Sony para conectar sus spin-off y el Universo Marvel

El plan de Sony para conectar los spin-off de Spider-Man y Marvel tras Spider-Man: No Way Home

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde hace más de un lustro, a partir del momento en el que Tom Holland hizo suyo el personaje, las aventuras de Spider-Man tienen lugar en el universo de los Vengadores. Pero a pesar de que varios de los grandes héroes del UCM han hecho acto de presencia en las películas de Peter Parker, y viceversa, hasta ahora seguía existiendo cierta división, especialmente en lo relativo a los spin-off de Spider-man, como Venom, Morbius o la reicentemetne anuncianda Kraven el cazador. Pero esto podría cambiar en el futuro con una integración completa del denominado 'spider-verse' dentro del Universo Marvel.

Tal y como ha anunciado el presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, en una entrevista a Variety, existen planes para disolver todas las barreras entre los personajes de Marvel Comics en los filmes de ambas compañías. Una integración que, adelantó, dará un paso de gigante con el estreno de Spider-Man: No Way Home.

"Es verdad que existe un plan. Creo que la gente cada vez tiene más claro a dónde nos dirigimos y creo que cuando No Way Home salga, daremos a conocer más cosas", ha explicado Panitch.

A falta de más información por parte de Sony, parece que el estudio tiene la intención de que los spin-offs de Spider-Man que están en camino se encuentren completamente integrados dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Este sería el caso de Venom 2: Habrá Matanza, Morbius y la recientemente anunciada Kraven, el Cazador.

"Lo bueno es que tenemos un relación excelente con Kevin Feige", ha explicado Panitch. "Hay un cajón de arena increíble con el que jugar. Queremos que las películas del MCU sean grandiosas, porque es bueno para nosotros y para nuestros personajes de Marvel, y creo que a ellos les ocurre lo mismo. Creo que hay muchas posibilidades de que esto ocurra", señló.

Actualmente existen rumores de que Tom Holland podría aparecer en Venom 2 interpretando a Spider-Man, una información que tomaría más credibilidad teniendo en cuenta esa intención de conexionarlo todo que ha manifestado Sony.

La próxima película de Spider-Man, No Way Home, es uno de los estrenos más esperados por los fans de Marvel, ya que presuntamente unirá los universos de los trepamuros interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes aún no han confirmado su regreso, con el de Tom Holland. Quienes sí lo han hecho han sido Alfred Molina y Jamie Foxx, que dieron vida a los villanos Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en entregas anteriores de la saga.

Junto a ellos, volverán también Zendaya, Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange o J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. El filme tiene previsto su estreno el próximo 17 de diciembre.