Spider-Man: No Way Home abre Marvel al Lobezno de Hugh Jackman: ¿Old Logan en el UCM?

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Con el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' este 16 de diciembre, las puertas del Multiverso se abrirán de par en par en Marvel y las consecuencias que esto tendrá dentro del UCM, más allá de la llegada de los villanos anunciados, están aún por ver. Y es que el caos multiversal que traerá de vuelta a personajes ya vistos en la gran pantalla como Electro, Octopus o Duende Verde podría también ser la vía a través de la que regresaran otros personajes icónicos. Y los fans ya sueñan con un en concreto: se trata, cómo no, del Lobezno de Hugh Jackman.

La trama de 'Spider-Man: No Way Home' ahondará de lleno en las consecuencias del multiverso. Independientemente de si se confirma o no la presencia de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield, la irrupción del Duende Verde de Willem Dafoe, el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Hombre de Arena de Thomas Haden Church, el Electro de Jamie Foxx y el Lagarto de Rhys Ifans hacen que cualquier cosa sea posible en el devenir del UCM.

Y esto podría allanar el camino para regreso de parte del elenco de otros personajes de Marvel vistos en pantalla fuera del Universo Cinematográfico Marvel, como los X-Men, con el Lobezno de Hugh Jackman como principal reclamo. Es más, podría emularse de manera similar cómo Marvel Comics incorporó a Old Logan en su universo principal.

La aplaudida 'Logan' de 2017, adaptaba la historia del viejo Lobezno, en la que era uno de los únicos mutantes supervivientes en un futuro en el que perseguidos y cazados. Nominada al Oscar al mejor guion adaptado, la primera cinta basada en un cómic de superhéroes en lograr dicha hazaña, fue la despedida por todo lo alto del actor australiano del papel.

Es evidente que habría muchas dudas del regreso de Jackman para formar parte del UCM. El propio actor ha señalado en repetidas ocasiones que sus días encarnando al personaje de las garras de adamantium han terminado.

No obstante, y teniendo en cuenta que el propio Kevin Feige ha tentado en varias ocasiones a Jackman, no es descartable que el actor pueda hacer un cameo. Dado que la mayor parte de los villanos de 'No Way Home' murieron en sus respectivas películas, nadie dice que el mutante no pueda volver de forma similar en alguna producción dentro del UCM.

Cabe recordar que 'Spider-Man: No Way Home' es la antesala de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que será la locura definitiva respecto al multiverso en el UCM. Quizás esa entrega sea una buena oportunidad de que los X-Men puedan entrar la franquicia. Todo depende de cómo la tercera entrega en solitario del Spidey de Tom Holland resuelva su galimatías multiversal.