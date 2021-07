Hugh Jackman apunta su vuelta como Wolverine (Lobezno) dentro del UCM

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman ha hecho saltar todas las alarmas de los seguidores de Marvel con dos imágenes que han desatado los rumores sobre su regreso como Lobezno (Wolverine), el personaje de los X-Men al que dio vida durante casi 20 años, pero ahora dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Han sido dos fotografías publicadas por el propio Jackman las que han avivado el fuego de la ilusión de los seguidores marvelitas que, después de que el actor australiano hubiera anunciado -y ratificado en varias ocasiones- que Logan (2017) era su última película como el mutante, ahora ven un halo de esperanza.

Ha sido en sus historias de Instagram, donde el actor publicó dos imágenes que involucran a Marvel: la primera es un cartel fan-art diseñado por el célebre Bosslogic en el que aparecen unas garras doradas del personaje, y la segunda, la que más atención ha suscitado, es una fotografía de Jackman con Kevin Feige, el mandamás de Maravel Studios.

Y si bien estas dos imágenes están muy, muy lejos de suponer la confirmación de que Jackman regresará como Wolverine, hay que recodar que ya en su momento, antes del estreno de Logan en 2017, el actor aseguró que si los X-Men formaran parte del UCM, continuaría interpretando al mutante. Cuando hizo ese comentario en 2017, parecía poco probable que los X-Men pudieran llegar al Universo Marvel ya que los derechos la saga eran propiedad de Fox. Ahora que, tras la compra de Fox por parte de Disney, los mutantes se unirán tarde o temprano al UCM, el deseo de Jackman podría hacerse realidad.

Un deseo al que, también hay que recodar, Disney se ha agarrado para, según se informó, intentar contratarlo en varias ocasiones. La última pudo ser en mayo del pasado año, cuando We Got This Covered aseguró que Marvel Studios había tentado de nuevo a Jackman.

Según aquella información, el actor de 52 años no está interesado en volver a interpretar a Wolverine a tiempo completo. Pero, y ahí residía la gran novedad de aquel reporte, Jackman no descartó la idea de hacer un pequeño cameo en algún momento, tal vez en el Multiverso o como una versión alternativa del mutante de las garras de adamantium en alguna película o serie.

Desde que fichó por X-Men de Bryan Singer en el año 2000, Jackman ha interpretado a Lobezno en un total de nueve películas, incluyendo tres cintas en solitario en una andadura de casi 20 años que culminó con la muerte del personaje en la aclamada y crepuscular Logan, de James Mangold. Un filme que, según ha repetido el propio actor en numerosas ocasiones, supone el cierre perfecto para el más carismático de los X-Men.

Ante la negativa de Jackman a regresar como el Lobezno del UCM, la opción más plausible para Marvel Studios es escoger otro actor para dar vida al mutante de las garras de adamantium. Un personaje al que se han relacionado nombres como el de Keanu Reeves, Taron Egerton, Scott Eastwood, Daniel Radcliffe e incluso Henry Cavill.