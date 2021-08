Hugh Jackman pide perdón a los fans de Marvel

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman ha tenido que pedir perdón. A inicios del pasado mes de julio, el actor australiano provocó un auténtico tsunami virtual entre los fans de Marvel. ¿El motivo? Había compartido un fanart de BossLogic donde aparecía Lobezno, seguido de una foto de él junto con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. El público comenzó a pensar que era una señal de que retomaría el personaje del mutante en el UCM. Ahora, el intérprete se ha disculpado por dar falsas esperanzas a los seguidores.

En medio de un cúmulo de rumores y supuestas filtraciones relacionados con el multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel, cualquier gesto de los actores relacionados con producciones actuales o antiguas de la Casa de las Ideas es visto con lupa por el fandom. Y, claro, dos imágenes como las que compartió Jackman no iban a pasar desapercibidas.

"Literalmente, estaba compartiendo un fanart. Lo hago muy a menudo, solo por los adoro y quiero mucho a los fans. Luego me fui a hacer cosas y cuando regresé, pensé: '¡Oh, cielo santo! Creo que la he líado en Internet. No, no, no, no. Chicos, lo siento. No era mi intención, en serio que no. Lo lamento mucho'. Después me dije: 'Nadie va a creerme'. Y ese fue el caso", explicó el intérprete a Comicbook.

"Vosotros [los fans] sois demasiado rápidos para más y, por supuesto, más listos. Simplemente, me encantan los fans. Así que, cuando me encuentro con cosas geniales hechas por ellos, las comparto", añadió.

Por otro lado, la foto con Feige era para recordar que, un mes antes, el presidente y productor de Marvel Studios había cumplido años, mostrando así su aprecio por el ejecutivo. "Estoy increíblemente agradecido por haber formado parte de ese universo Marvel [el de los X-Men]. Especialmente, por haber estado desde sus inicios y haber presenciado toda su evolución", agregó.

EL ACTOR DIJO ADIÓ A LOBEZNO CON 'LOGAN'

Es más, sobre su no fichaje por el UCM ya habló en otra entrevista. "No hay nada de Kevin Feige en mi bandeja de entrada [de correo electrónico]. Lo que quiere decir que, muy probablemente, no esté en sus planes. Por otro lado, yo intuí que estaba ante el final cuando rodé 'Logan'. Sabía que ahí iba a terminar todo. Pensé que, tras 'Logan', todo terminaba", comentó en el podcast de Jake Hamilton.

Los fans tendrán que conformarse con las películas que Jackman protagonizó tanto con los X-Men como con Lobezno en solitario, que no son pocas precisamente. De momento, los planes de Feige sobre el multiverso son un misterio. La única certeza es que el mandamás de Marvel sí tiene una idea clara de hacia dónde quiere llevarlo y habrá que esperar el momento para conocer más en detalle sus intenciones.

La nueva parada del UCM está en Disney+ con el estreno de la serie de animación '¿Qué pasaría si...? (What If...?)', mientras que en cines será con el estreno de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', que se estrenará en salas el 3 de septiembre.