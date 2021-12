Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire, confirmado en una nueva imagen promocional de Marvel y Sony

Ante la expectación que genera Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), con el rumoreado regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, el fandom continúa intentando confirmar por cualquier medio la presencia junto a Tom Holland de las anteriores encarnaciones del trepamuros. Ahora, una nueva presunta prueba llega en forma de arte promocional para el mercado asiático que vendría a confirmar el regreso de Maguire.

La imagen, que supuestamente ha sido publicada por un empleado de un banco de Indonesia en un descuido, a través del Instagram del usuario Spidermandicichampelas. Este arte promocional, presuntamente oficial de Spider-Man: No Way Home, muestra diferentes imágenes que forman parte de una composición más grande que revela dos versiones diferentes de Spider-Man, las encarnadas por Tom Holland y Tobey Maguire, plantando cara a Electro (Jamie Foxx) en una batalla callejera.

Tanto Maguire como Garfield han desmentido en numerosas ocasiones su participación en la película. "Adoro a Spider-Man, siempre lo he hecho, y fui feliz interpretando ese papel", señaló el protagonista de The Amazing Spiderman y su secuela el pasado mes de noviembre en una entrevista concedida a The Today Show, en la que insistió que no está en el filme y que no sabe qué ocurrirá con el personaje.

"Amo a Tom Holland, amo al [director] Jon Watts, amo a los [productores] Amy Pascal y Kevin Feige, y lo que han hecho con esas películas y ese personaje. Es muy importante para mí. Así que estoy muy emocionado de ver lo que sucede con el tercero, como todos vosotros", concluyó.

A la espera de confirmar o desmentir la presencia de Maguire y Gardfield, en Spider-Man: No Way Home el Peter Parker de Tom Holland se verá las caras con villanos llegados de otras realidades alternativas como el mencionado Electro (Jamie Foxx), Duende Verde (Williem Dafoe), Lagarto (Rhys Ifans), el Hombre de Arena (Thomas Haden) o el Doctor Octopus (Alfred Molina). La película llegará a los cines el próximo 16 de diciembre.