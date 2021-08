Hugh Jackman aclara los rumores sobre su regreso como Lobezno en el UCM

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Los rumores en torno a Hugh Jackman volviendo a interpretar a Lobezno llevan circulando entre el fandom desde que el actor australiano dio vida al célebre X-Men por última vez en Logan. Sin embargo, tras la publicación de una foto en la que se vio juntos al intérprete y a Kevin Feige en la cuenta de Instagram de Jackman, las esperanzas de los fans tomaron más fuerza que nunca.

Debido a que la compra de Fox por parte de Disney ha hecho que tanto los Vengadores como los X-Men sean ahora propiedad de la misma compañía y el final de la primera temporada de Loki ha abierto la puerta al Multiverso en el MCU, parece que la situación es más idónea que nunca para que Lobezno pueda regresar y formar parte de este Universo sin precedentes.

Por este motivo, durante una entrevista llevada a cabo por Cinemablend, el actor ha sido preguntado por ese eventual regreso, a lo que Jackman ha respondido de forma clara: "El hecho de que me lo estés diciendo tú y de que no me haya llegado nada de Kevin Feige probablemente signifique que, da igual qué es lo que yo quiera, porque no es algo que se esté contemplando".

"Antes de filmar Logan me di cuenta de que ya estábamos mentalizados, de que ya sabíamos un poco lo que iba a ser, ¿vale?" ha señalado el intérprete antes de afirmar: "Pensé que estaba hecho y eso me ayudó a entender que estaba en la etapa final y que estaba a punto de terminar".

A pesar de que Jackman ha afirmado que Lobezno es un personaje que lleva en el corazón, el actor ha pedido al periodista que le estaba entrevistando, en tono de broma, que le diga a todo el mundo de una vez que no volverá a interpretar al mutante.

"Por favor, díselo a Ryan Reynolds, porque no se cree nada, se piensa que estoy de broma", ha concluido el actor, haciendo referencia a la relación que le une al intérprete de Deadpool, quien también le ha mencionado en varias ocasiones durante las películas de su antihéroe.

Aunque la aparición de Jackman como Lobezno en el Universo Cinematográfico Marvel parece una puerta completamente cerrada, aún queda la posibilidad de que el mutante pueda aparecer interpretado por otro actor, como una encarnación del personaje proveniente de otro Universo alternativo.