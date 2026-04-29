Spider-Man: Brand New Day revela oficialmente su escena inicial, el salto temporal... Y más - SONY PICTURES/MARVEL

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day desembarcará en los cines el 31 de julio para abrir un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker (Tom Holland). Para ir aumentando aún más, si cabe, el 'hype' por la cinta de Destin Daniel Cretton, las tres primeras páginas del guion han revelado su impactante escena inicial, el salto temporal y otros giros sorprendentes.

Según las anotaciones realizadas por Cretton en estas páginas del guion de la cuarta entrega de Spider-Man, publicadas en exclusiva por Entertainment Weekly, la introducción con el logo de Marvel Studios incorporará imágenes de los recuerdos que Peter ya no comparte con Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) y la tía May (Marisa Tomei).

La escena inicial de Brand New Day mostrará a Peter por primera vez completamente solo. Parker lleva consigo la carta que le escribió a MJ al final de No Way Home, donde explica lo que ocurrió con el hechizo del Doctor Strange y por qué nadie, ni siquiera ella, recuerda quién es.

"Han pasado nueve meses desde los acontecimientos de la escena final de No Way Home y Peter se encuentra en su nuevo apartamento. Ha adquirido unos hábitos de vida poco saludables que le están pasando factura físicamente", puede leerse en otro pasaje del guion. A continuación, lo que se describe como "un dolor de cabeza leve pero agudo" es "nuestro primer indicio de que vivir completamente en las sombras está pasando factura a Peter: algo está cambiando, y quizá no para mejor".

Esto encaja con la escena del tráiler de Brand New Day, donde Peter aparece medio desnudo, envuelto en telarañas y cayendo desde un edificio mientras sus poderes empiezan a fallar.

PETER YA NO TIENE ACCESO A LOS RECURSOS DE TONY STARK

Otra de las anotaciones de Cretton señala que, aunque Parker ya no tiene acceso a la tecnología ni al dinero de Tony Stark, él mismo fabrica todos sus artilugios. Esto incluye una IA similar a J.A.R.V.I.S. y F.R.I.D.A.Y. para su traje de Spider-Man: E.V., y que es "lamentablemente, lo más parecido a un amigo que tiene Peter".

Por otro lado, el guion también confirma que Peter sigue teniendo presente a MJ y Ned, aunque estos no le recuerden. En la habitación de Parker se encuentra la figura del Emperador de LEGO de Ned y la taza de café que MJ le regaló hace tiempo, ahora recuerdos de su amistad.

Además, Peter ha creado diversos recordatorios en su teléfono. Uno que dice: "flores para May" (para llevarlas más tarde a su tumba). El otro es una notificación en redes sociales en la que Ned anuncia que ha sido admitido en el MIT.

"Peter se alegra, aunque se sienta desdichado sin ellos", señala Cretton en sus anotaciones.

PETER REGRESA A SUS ORÍGENES PARA CREAR UN NUEVO TRAJE DE SPIDER-MAN

El hecho de que Peter ya no tenga acceso a los recursos de Stark lo fuerza a regresar a sus orígenes y crear un nuevo traje de Spider-Man, inspirado por el encuentro que mantuvo con las variantes de Tobey Maguire y Andrew Garfield en los eventos de No Way Home. "Tejido auténtico, costuras, arrugas", apunta Cretton en el guion.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman.