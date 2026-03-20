El tráiler de Spider-Man: Brand New Day arrasa y pulveriza un récord histórico - SONY PICTURES

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llegará a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. Antes incluso de su estreno, el filme ya ha pulverizado un récord histórico: su primer tráiler se ha convertido no solo en el avance de una película más visto en 24 horas, sino en el adelanto de cualquier ámbito más reproducido en un solo día.

Según informa Sony Pictures a partir de datos de WaveMetrix, el tráiler de Brand New Day sumó 718,6 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, una cifra que casi duplica el anterior récord en la industria cinematográfica. Hasta ahora, esa marca correspondía a Deadpool y Lobezno con 365 millones de reproducciones en un solo día, pero la nueva entrega del héroe arácnido rebasó ese listón en apenas ocho horas, cuando ya acumulaba 373 millones de visualizaciones.

Pero el hito va más allá del cine. Con esos 718,6 millones de visualizaciones, lo nuevo de Marvel y Sony también supera el récord absoluto para cualquier avance promocional, un título que ostentaba el videojuego Grand Theft Auto VI con 475 millones de reproducciones en 24 horas. De este modo, Spider-Man: Brand New Day no solo firma el mayor debut de un tráiler cinematográfico, sino el mayor lanzamiento en general de este tipo de pieza promocional.

La cinta supone la primera vez que Holland vuelve a enfundarse el traje de Spider-Man desde No Way Home, el taquillazo multiversal que reunió en pantalla a los trepamuros encarnados por Tobey Maguire y Andrew Garfield y que recaudó más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo. El tráiler de aquella entrega firmó 355,5 millones de visualizaciones en su primer día, menos de la mitad que el de Brand New Day.

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Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, así como a Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión y Marvin Jones III como el peligroso Tombstone.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.