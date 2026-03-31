Zendaya avisa tras Dune 3, Spider-Man 4, La odisea y Euphoria T3: "Voy a desaparecer" - CONTACTO

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Zendaya afronta un 2026 repleto de estrenos. Durante este año, la actriz formará parte de proyectos como El drama, la tercera temporada de Euphoria, Spider-Man: Brand New Day, La odisea y Dune: Parte tres, a los que podría sumarse Vengadores: Doomsday según diferentes rumores. Ante semejante avalancha de lanzamientos, la intérprete ha revelado que se alejará del foco mediático una vez concluya esta etapa.

"Solo espero que la gente no se canse de mí, y agradezco muchísimo a todo el mundo que apoye cualquiera de las películas y que respalde mi carrera de la forma que sea. Lo agradezco profundamente", señala Zendaya en una entrevista con Fandango, donde reconoce que le inquieta una posible sobreexposición tras encadenar múltiples proyectos en unos meses.

"Solo espero que este año no os canséis de mí. Os diré una cosa: voy a desaparecer durante un tiempo. Voy a tener que esconderme un poco durante una temporada", añade.

La primera parada de este calendario de estrenos es El drama, película que llegará a los cines de varias partes del mundo el 3 de abril, aunque a España no lo hará hasta el 29 de mayo. Escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, el filme se centra en la relación entre el personaje de Zendaya y el interpretado por Robert Pattinson, pareja cuya estabilidad salta por los aires a pocos días de su boda cuando salen a la luz verdades inquietantes.

En televisión, Zendaya protagonizará la tercera y última entrega de Euphoria, que se estrenará en HBO Max el 12 de abril. La actriz retomará el papel de Rue en un desenlace especialmente esperado tras un parón de 4 años entre temporadas. Los avances difundidos hasta ahora apuntan a un salto temporal y a una etapa más adulta para los personajes de la ficción creada por Sam Levinson.

VERANO CON CHRISTOPHER NOLAN Y SPIDER-MAN

El 17 de julio llegará a los cines La odisea, la descomunal superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero. En este proyecto, Zendaya encarna a Atenea, la diosa que en el relato clásico guía y protege a Ulises durante su largo viaje de regreso. Además, comparte reparto con Tom Holland, con quien se habría casado este año y con quien volverá a coincidir apenas dos semanas después en Spider-Man: Brand New Day.

La cuarta entrega del trepamuros de Holland se estrena en cines el 31 de julio. En este nuevo capítulo arácnido, donde Peter Parker está completamente solo tras el hechizo de No Way Home, Zendaya volverá a dar vida a MJ, personaje que interpreta desde 2017.

El 18 de diciembre Zendaya retomará el papel de Chani en Dune: Parte tres, cierre de la trilogía de ciencia ficción basada en las novelas de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve. En principio, este será el último proyecto de la actriz en 2026, aunque diversos rumores apuntan a que podría volver a encarnar a MJ en Vengdores: Doomsday, el macroevento multiversal de Marvel Studios que llega a los cines el mismo día que Dune 3.