Nuevo vistazo a Spider-Man: Brand New Day con Ned tras la pista del héroe y el doloroso reencuentro entre Peter y MJ - SONY

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llega a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. Además de desvelar los dos primeros pósters del filme, Sony ha presentado durante la CinemaCon una escena que muestra una de las consecuencias más dolorosas del sacrificio de Peter al final de No Way Home, cuando decidió borrar su identidad de la memoria de sus seres queridos para protegerlos.

Según recoge Variety, la secuencia arranca con Peter en la tienda de su barrio. Allí ve cómo Ned entra para comprar cerveza sin reparar en que su antiguo mejor amigo se encuentra a escasos metros de él. A continuación, Peter lo sigue hasta una fiesta universitaria celebrada en el apartamento de MJ y Ned, donde descubre que este tiene un corcho repleto de pistas, recortes, fotografías y titulares sobre Spider-Man.

Sin saber que está hablando con el mismo Spider-Man, Ned le explica a Peter que aquel héroe "me salvó la vida a mí y a un amigo en el instituto". "Desde entonces he intentado averiguar quién es. No para desenmascararlo ante todo el mundo, sino para darle las gracias", afirma el personaje interpretado por Jacob Batalon, que añade que "sabemos que es, sin ninguna duda, de Queens". Acto seguido, revela que ha reducido la lista a "dos sospechosos principales"... pero muestra fotografías de Flash Thompson y del profesor Harrington. "Si supieras quiénes son, te volaría la cabeza", sostiene.

Poco después aparece MJ, que resume el caos de la fiesta señalando que "hay como 50 personas en nuestro apartamento, estadísticamente, eso significa que al menos dos son sociópatas". Peter, obligado a presentarse como un desconocido, dice que se llama Maynard y que es "solo vecino del otro lado del pasillo". El personaje encarnado por Zendaya le responde con una media sonrisa "amigo y vecino", un guiño directo a la célebre fórmula con la que tradicionalmente se ha identificado al héroe arácnido.

Pero lo que en un primer momento parecía un tímido acercamiento a quien fue su pareja acaba tornándose en un golpe devastador para Peter, que ve cómo MJ besa a su nuevo novio en la fiesta, confirmando así que ha rehecho su vida sin el menor recuerdo de él. "Peter tuvo que hacer un sacrificio para conseguir que todos sus amigos olvidaran quién es. Aquí veréis algunas de las consecuencias de esa decisión", explica Holland sobre la escena al presentarla en la CinemaCon.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY LANZA DOS PÓSTERS

Spider-Man: Brand New Day también ha lanzado sus dos primeros pósters. Uno de ellos presenta al trepamuros lanzándose de lleno sobre un grupo de ninjas vestidos de rojo y armados con katanas, una imagen que remite al momento del tráiler que ha alimentado las especulaciones sobre la posible irrupción de La Mano. El otro, mucho más íntimo, ofrece un primer plano de la máscara de Spider-Man, con el reflejo de MJ en uno de sus ojos.

New teaser poster for Spider-Man: Brand New Day. In theatres July 31. 🕷️ pic.twitter.com/Rcy2lxAWMZ — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) April 14, 2026

New teaser poster for Spider-Man: Brand New Day. In theatres July 31. 🕷️ pic.twitter.com/n2EDWHDG5k — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) April 14, 2026

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, así como a Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher, Michael Mando como el villano Escorpión y Marvin Jones III como el peligroso Tombstone.