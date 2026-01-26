Sam Raimi confirma si habrá Spider-Man 4 con Tobey Maguire - MARVEL/SONY PICTURES

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

La última vez que Tobey Maguire encarnó a Peter Parker fue en Spider-Man: No Way Home. Desde entonces, muchos esperaban que Sam Raimi resucitase su encarnación del trepamuros en una cuarta entrega de la trilogía protagonizada por Maguire en la década de los 2000. El director ha confirmado ahora si finalmente habrá una nueva película.

Según ha asegurado Raimi a ScreenRant, le encanta Spider-Man, los productores implicados y Marvel, a la que elogió tras dirigir la secuela de Doctor Strange, mientras que la saga del trepamuros de Tom Holland continúa con Brand New Day, filme que, dirigido por Destin Daniel Cretton, verá la luz el 31 de julio.

Sin embargo, tanto el Peter Parker de Maguire como la Mary Jane de Kirsten Dunst ahora se sitúan "en otro lugar". Y es que, aunque Raimi planeaba una cuarta entrega de Spider-Man, que llegó incluso a tener fecha de estreno, el 6 de mayo de 2011, y tendría por villanos al Buitre, al que interpretaría John Malkovich, y Misterio, fue cancelada en 2010, ya que la producción se vino abajo por diferencias creativas y la imposibilidad de Raimi de entregar a tiempo el resultado que quería.

De manera que Sony optó por reiniciar la franquicia con Marc Webb en la dirección y Andrew Garfield como protagonista en The Amazing Spider-Man, que contó con dos películas y, más tarde, con Holland, quien es el Peter Parker del UCM.

"No sería correcto por mi parte volver atrás e intentar resucitar mi versión de esta historia", afirmó Raimi. "Stan Lee creó un personaje increíble, y un grupo de guionistas en Nueva York ya había trabajado en sus historias. Él fue el creador, pero participaron muchísimas personas, tantos artistas, que durante un breve tiempo me confiaron la antorcha para continuar con Spider-Man tras 40 años de cómics", continuó el director de la saga Posesión infernal (Evil Dead).

"Después de mis tres películas, le pasé el testigo a otra persona. Y creo que tienen que seguir adelante con la historia y la audiencia que ahora sigue al portador de la antorcha", afirmó Raimi, aludiendo así al papel de Holland como actual Spider-Man. En este punto, cabe recordar que la aparición de Maguire como Peter Parker, formando equipo con las variantes de Garfield y Holland en No Way Home, estrenada en 2021, fue toda una sorpresa para los fans marvelitas.

Pese a que Raimi parece dejar con sus declaraciones zanjada la posibilidad de Spider-Man 4, los fans aún mantienen la esperanza. Y es que el guionista de The Batman Parte 2, junto a Matt Reeves, Mattson Tomlin, reveló a finales del pasado octubre que estaba moviendo una propuesta de guion con la que pretende retomar la trilogía de Raimi, y cuyo enfoque sería ver a Peter y Mary Jane como padres.

Además, conviene recordar que tanto Dunst como Maguire ya se mostraron abiertos anteriormente a retomar sus respectivos roles. De hecho, las informaciones más recientes apuntaban a que Maguire aparecerá como Spider-Man en Vengadores: Secret Wars, aunque solo el tiempo lo dirá.