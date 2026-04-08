Tom Holland defiende los reshoots de Spider-Man Brand New Day: Más humor y nueva trama del villano - MARVEL

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio, marcando una nueva etapa en la historia de Peter Parker. Su protagonista, Tom Holland, asegura que se han filmado nuevas escenas con la intención de darle a la cinta "más humor" y un nuevo enfoque a la trama del villano que será "la guinda del pastel".

"Puedo afirmar con total seguridad que lo que estamos haciendo no es necesario. La película funciona y se sostiene por sí sola tal como está", explicó a GQ Holland, que actualmente se encuentra en Londres rodando las nuevas escenas.

"Sencillamente estamos poniendo la guinda al pastel en algunos aspectos. Estamos buscando formas de añadir un poco más de humor. Estamos dando un enfoque nuevo a la trama del villano y algunas cosas realmente divertidas", afirmó.

Spider-Man: Brand New Day también supone la primera vez que Holland vuelve a enfundarse el traje del héroe arácnido desde No Way Home, el taquillazo multiversal que reunió en pantalla a los trepamuros encarnados por Tobey Maguire y Andrew Garfield y que recaudó más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo.

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"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero, a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, además de Holland, la cinta también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.

Además de interpretar a Spider-Man y MJ en Brand New Day, Holland y Zendaya también compartirán planos en La Odisea, de Christopher Nolan, que llegará a los cines un poco antes, el 17 de julio. Según le reveló el actor al medio, la cinta, adaptación del poema de Homero, y en la que dará vida a Telémaco, el hijo de Odiseo, al que interpretará Matt Damon, es "una absoluta obra maestra" y "no se parece a nada que haya visto antes".