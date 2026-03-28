¿Morirá Spider-Man En Brand New Day? El Rumor Que Apunta A Un Giro Radical Para Tom Holland - SONY PICTURES

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day aterrizará en las salas el 31 de julio. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, abrirá un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker (Tom Holland) y también estará marcada por una gran muerte.

Según apunta MyTimeToShineHello en X, esta muerte en la película podría ser la del propio Spider-Man. La insider acompañó su publicación con una imagen de la mítica portada de La última cacería de Kraven, cómic en el que el villano enterraba al trepamuros tras apresarlo.

A Peter Parker le ha acompañado la tragedia durante toda su vida, tanto en los cómics de Marvel como en el UCM. Ya en No Way Home, Peter sufrió en sus carnes la muerte de su tía May (Marisa Tomei) a manos del Duende Verde (Willem Dafoe) durante la batalla final.

En Brand New Day, como ya adelantaba el tráiler, Spider-Man se enfrentará a numerosos y formidables enemigos. Entre ellos, Mac Gargan/Scorpion (Michael Mando), la organización criminal conocida como La Mano y Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal).

There are rumors that Spidey fucking DIES in Spider-Man Brand New Day. Do you believe this? https://t.co/uzpWBf27NA — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 8, 2026

Sin embargo, existe la posibilidad de que, llegado el caso, la muerte del trepamuros no sea física, sino simbólica, al igual que lo fue en La última cacería de Kraven, donde emerge de la tumba con el legendario traje negro. Es decir, que se trataría de un renacer para el personaje, e incluso hacerlo con la ayuda del simbionte alienígena.

There are rumors this happens in Spider-Man Brand New Day https://t.co/eGDy10dy2y pic.twitter.com/Hp1LCfiCKn — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 8, 2026

Este rumor, sumado a todo lo que se sabe hasta el momento sobre la trama, apunta a que una aparente muerte a manos de Scorpion podría actuar como detonante de su renacimiento. Ese momento sería clave, ya que propiciaría su vínculo con el traje alienígena y marcaría su transformación en una versión más oscura del héroe de cara a su rumoreada aparición en Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Por ahora, en cualquier caso, toca esperar para averiguarlo. Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.