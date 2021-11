Solo uno de los Vengadores conocía la existencia de los Eternos

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Eternals, la nueva película de Marvel, presenta a un nuevo equipo de superhéroes conocidos como los Eternos, quienes han estado presentes durante prácticamente toda la historia de la Humanidad, intentando interferir lo mínimo posible en su desarrollo y tratando de pasar completamente de inadvertidos entre los mortales mientras les protegían de los Desviatnes. Sin embargo, hay uno de los Vengadores que conoce bien a, al menos, uno de estos personajes.

Durante la película, es uno de los seres inmortales quien confiesa haber estado presente durante largo tiempo en la vida de uno de estos superhéroes, antes de que este entrara en el selecto grupo liderado por Tony Stark.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mientras el equipo de protagonistas almuerza en casa de Gilgamesh y Thena, Kingo, el personaje interpretado por Kumail Nanjiani se queja del trato que ha recibido por parte de Thor durante los últimos años. A pesar de que el héroe afirma que cuando el Dios del Trueno era un niño ambos resultaban inseparables, el Eterno confiesa: "Desde que está en los Vengadores ni me coge el teléfono".

No es de extrañar que, si los Eternos actuaron como una suerte de dioses para los habitantes de la Tierra en la Antigüedad, estos entraran en contacto con los dioses de Asgard, ya que, como Kingo también señala, llegaron a colaborar en alguna ocasión con Odín.

Con este sutil detalle, la película deja en el aire varias preguntas. Por un lado, no se señala hasta qué punto sigue habiendo relación entre los asgardianos y los Eternos. Aunque Kingo deja entrever que no mucha, resulta extremadamente raro que Thor no hubiera recurrido a ellos en una situación extrema como fueron los acontecimientos de Endgame.

Del mismo modo, Kingo trabaja como actor en Bollywood, lo que significa que es una figura pública y que, por tanto, Thor debería haberlo reconocido en alguna de sus películas a pesar de que lleven siglos sin verse. Sin duda, en algún momento, los Eternos y los Vengadores cruzarán sus caminos en próximas cintas del MCU y algunas de esta preguntas serán respondidas casi con toda seguridad.

Eternals está protagonizada por Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como la superrápida Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como la eternamente joven Duende, Don Lee como el poderoso Gilgamesh y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena.

Completa el reparto Kit Harington, que interpreta a Dane Whitman, héroe marvelita también conocido como Black Knight (el Caballero Negro). El filme llega a las salas este fin de semana.