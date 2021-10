Eternals: Filtradas las escenas post-créditos y el fichaje bomba de Marvel

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Aún faltan dos semanas para que Eternals, la nueva película de Marvel, llegue a las salas. Sin embargo, después de que haya tenido lugar su premiere en Estados Unidos, han comenzado a filtrarse detalles sobre su argumento, entre ellos, una gran revelación que tendrá lugar en una de las dos escenas post-créditos.

Según quienes han asistido a este pase en primicia, el filme presentará un nuevo héroe en el Universo Cinematográfico Marvel que, si bien es la primera vez que se verá en pantalla, guarda un vínculo muy especial con uno de los personajes más icónicos de la Saga del Infinito.

Se trata ni más ni menos que de Eros, el hermano de Thanos, que, para hacer aún más sorprendente su incorporación a las películas, estará interpretado por Harry Styles, conocido por ser uno de los integrantes de la boyband One Direction.

