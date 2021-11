Kevin Feige explica por qué Eternals es clave dentro del Universo Cinematográfico Marvel

LOS ÁNGELES, 1 Nov. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sigue sumando títulos a su larga lista de exitosas producciones cinematográficas. Eternals, la nueva cinta del UCM dirigida por Chloé Zhao, es una de las películas más esperadas del otoño. El filme se estrena en los cines el próximo viernes 5 de noviembre.

"Esta película es algo muy especial para nosotros. Tras la Saga del Infinito queríamos dar el siguiente paso y arriesgar, decir 'aún no conocéis nada de este universo' y 'existen estos diez grandes héroes que no has conocido'", manifestó el presidente de Marvel Studios en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba CulturaOcio.

La ambición y la visión del productor Nate Moore y de la directora Chloé Zhao fueron claves para que el proyecto saliera adelante. "Nate Moore, el productor, realmente tenía esa visión impulsora de lo que podría ser. Y cuando Chloe Zhao nos lo propuso y tomó algunas de las ideas que teníamos, y obviamente el material original espectacular de Jack Kirby, se sintió como un paso especial muy nuevo para nosotros", dijo Feige.

La directora Chloé Zhao presentó a Kevin Feige su idea para la película de una manera muy peculiar, con una fotografía y un poema de William Blake. "Comencé mostrándole [a Feige] una fotografía de arena y luego cité un poema de William Blake. En ese poema, Blake estaba tratando de transmitir que puedes ver la belleza infinita y los significados del cosmos dentro de las cosas más pequeñas que puedas encontrar en la Tierra. Así que la visión de la película era la de capturar eso, algo tan grande como la creación del sol y tan íntimo como los susurros de unos amantes", contó la oscarizada cineasta.

DIVERSIDAD EN EL MUNDO MARVEL

El actor surcoreano Ma Dong-seok, también conocido como Don Lee, se refirió por su parte a la gran diversidad de actores que conforman el reparto de Eternals. "Cuando llegué al set de rodaje, me impresionó ver a ese gran elenco tan diverso, actores de todo el mundo. Así que me sentí muy feliz por eso. También he sido siempre un gran fanático de Marvel y de Kevin, y un gran admirador de Chloe", señaló Lee.

La actriz estadounidense Lia McHugh da vida a Sprite, el personaje de apariencia más joven. "En cada escena, Sprite pasa por muchas emociones, pero las expresa de una manera descarada y temperamental, al igual que lo haría una señora mayor. Sprite tiene que lidiar con muchos temas emocionales", dijo la joven intérprete.

En Eternals, hace millones de años, los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos. Su intención era crear individuos super poderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris (Richard Madden) y Sersi (Gemma Chan) tratarán de vivir su propia historia de amor.

Los actores Gemma Chan, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Barry Keoghan, Brian Tyre Henry, Kumail Nanjiani, y Lauren Ridloff completan el reparto de Eternals.