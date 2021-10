Eternals quedará al margen del caos del Multiverso Marvel

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Loki, la serie de Marvel para Disney+, abrió del par en par las puertas del Multiverso. Un épico giro en los presentado hasta ahora en la franquicia y que, no solo ha sido el eje central de What If...?, sino que además será determinante en varios proyectos de la compañía como Spider-Man: No Way Home o Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, el estreno más inmediato de la saga, Eternals, será ajena a este arco argumental.

En una entrevista concedida por la directora del filme, Chloé Zhao al medio Fandango, la responsable de la película ha señalado que la trama de la cinta irá por unos derroteros distintos a los presentados en los títulos más recientes del estudio, partiendo de lo relatado en Vengadores: Infinity War y Endgame.

"La película es completamente independiente, si sabes lo de que la mitad de los seres vivos del universo ha desaparecido y luego ha regresado, eso es todo lo que necesitas para ver el filme", ha explicado la ganadora del Oscar por Nomadland, antes de advertir: "Lo que ocurra en esta cinta tendrá consecuencias enormes para el futuro".

A pesar de no contar con el Multiverso, lo que sí tendrá es la calificación PG-13 debido a su "violencia y acción de fantasía, su lenguaje y su contenido sexual". Esto no supone una sorpresa, ya que otras cintas de Marvel como Vengadores: Infinity War o Viuda Negra también obtuvieron esta calificación. Sí ha llamado la atención la inclusión de contenido sexual, algo que se desvía de la política 'family friendly' de Disney, dueña de Marvel.

Eternals está protagonizada por Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como el superrápido Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como el eternamente joven Sprite, Don Lee como el poderoso Gilgamesh y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena.

Completa el reparto Kit Harington, que interpreta a Dane Whitman, héroe marvelita también conocido como Black Knight (el Caballero Negro). El filme llega a las salas el primer fin de semana de noviembre.