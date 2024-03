Jake Gyllenhaal quiere ser Batman en el nuevo DCU de James Gunn

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Desde Michael Keaton hasta Robert Pattinson, pasando por George Clooney, Christian Bale o Ben Affleck, en sus diferentes adaptaciones a la gran pantalla Batman ha contado ya con numerosos y muy ilustres rostros. Ahora, Jake Gyllenhaal, protagonista de cintas como Brokeback Mountain o Nightcrawler, es quien se postula para interpretar a la nueva versión del héroe de Gotham.

"Es un clásico. Es un honor", declaró en una entrevista con Screen Rant sobre la posibilidad de encarnar a Batman. "Hablando de roles que otros actores increíbles han interpretado en el pasado y que pasan a otros actores increíbles, pensando en esto, voy a interpretar a Iago en Otelo junto a Denzel Washington, y pienso en todos los otros actores que han interpretado a este personaje a lo largo de la historia y es algo que me intimida", explicó Gyllenhaal.

"Así que ese es el primer paso. Eso es en lo que estoy trabajando ahora. Pero por supuesto, siempre sería un honor. Ese tipo de cosas y ese tipo de personajes son clásicos", concluyó el actor, mostrándose honrado y totalmente abierto a la posibilidad de interpretar al héroe de DC.

En una entrevista posterior, esta vez con Extra, Gyllenhaal respondió de nuevo a la pregunta sobre ser Batman tras el furor que su primera declaración provocó en los fans. "Una entrevista... Lo sabía... Ya me preguntaron y... por supuesto, me sentiría halagado. Cualquiera se sentiría halagado", reiteró el actor que ya ha hecho su debut en el cine de superhéroes, pero de la mano de Sony y Marvel.

Y es que el nombre de Gyllenhaal ya se barajó para convertirse en Bruce Wayne para la trilogía de El caballero oscuro, dirigida por Christopher Nolan. Finalmente fue Bale el elegido por Nolan, pero el protagonista de Donnie Darko no ha perdido la esperanza de enfundarse la capa de Batman en el nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran.

Los productores del sello cinematográfico ya están trabajando en una nueva entrega del superhéroe titulada The Brave and the Bold que estará dirigida por Andy Muschietti (The Flash) todavía no tiene protagonista y cuyo guión aún no está terminado.

Además, hay que recordar que Matt Reeves continúa con su visión del personaje en la secuela de The Batman, que volverá a estar protagonizada por Robert Pattinson y que no llegará finalmente a los cines hasta 2026. La película formará parte de Elseworlds, la nueva marca que engloba los proyectos basados en personajes de DC fuera del canon principal como el Joker de Joaquin Phoenix, cuya secuela llegará a los cines en octubre de este año.

El actor ya ha debutado en el mundo del cine de superhéroes. Lo hizo en el Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a Mysterio/Quentin Beck, al antagonista de Tom Holland en Spider-Man: Lejos de casa, cinta de 2019. El actor estrena en Prime Video Road House. De profesión: duro, el remake de la cinta de 1989 en la que Gyllenhaal toma el testigo del fallecido Patrick Swayze como protagonista.