Un actor de Marvel quiere ser Batman en el Universo DC de James Gunn

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Batman será el siguiente héroe del nuevo Universo DC en llegar a los cines tras el Superman de James Gunn, que tiene previsto su estreno en cines para el 11 de julio de 2025. Y Winston Duke, el actor que pone rostro a M' Baku en el UCM quiere ser quien encarne al caballero oscuro en su nueva aventura cinematográfica.

Duke que coprotagoniza junto a Ryan Gosling la comedia de acción El Especialista (The Fall Guy), ya se metió en el pellejo del Hombre Murciélago en Batman Unburied, un audio relato para Spotify a cargo de Davis S. Goyer, guionista de la aclamada trilogía del caballero oscuro de Christopher Nolan. Es por lo que cuando le preguntaron si estaría dispuesto a volver a interpretarlo en Batman: The Brave and The Bold, la estrella de Marvel no pudo contener su entusiasmo.

Según le ha confesado el actor a Slashfilm, nada le gustaría más que poder encarnar al cruzado de la capa en la gran pantalla. “Me encantaría ser Batman. Tener la oportunidad de explorar nuevos papeles, cambiar esas narrativas que se aferran a esas ideas sobre cómo se supone que deben verse, sonar y actuar estos personajes. Estoy plenamente a favor”, confesó Duke, quien, además, también estaría más que encantado si los fans le brindasen su apoyo en redes sociales para ser Batman en el UDC de James Gunn.

La idea de que Duke encarnase a Bruce Wayne en la nueva aventura cinematográfica de Batman es algo que sin ser imposible, se antoja al menos improbable. De momento pocos detalles se conocen sobre la trama de The Brave and The Bold, que tampoco cuenta con reparto confirmado o fecha de estreno fijada.

Tan solo se sabe que supondrá el regreso de Andy Muschietti al cine de superhéroes tras dirigir The Flash, el filme protagonizado por Ezra Miller. Eso, y, que será la primera vez que Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne, haga su aparición en una película de Batman en imagen real y asumiendo ya el manto de Robin, siendo, además, esta película la primera cinta del caballero oscuro en traer de vuelta al personaje después de que Chris O' Donnell lo interpretase por última vez en 1997 en la fallida cinta de Joel Schumacher, Batman y Robin.