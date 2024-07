El director de Twisters explica por qué obvia el cambio climático en la película

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Twisters, la épica película de catástrofes que se convirtió en un éxito de taquilla de 1996, ha regresado a la gran pantalla con un remake dirigido por Lee Isaac Chung. Centrada en una brutal tormenta de tornados poco habitual, la cinta está cosechando críticas muy positivas, pero son muchos los que, al tratarse de una revisión contemporánea, echan en falta una mención más directa al cambio climático como causante de estos fenómenos merereológicos extremos. Un punto que su director ha querido aclarar.

Aunque algunos científicos consideren que es complicado establecer una relación completa entre el cambio climático y el aumento de casos de tornados en los últimos años, los expertos si han ratificado que, definitivamente, la crisis climática tiene mucho que ver en el cambio de patrones de estos fenómenos. La Cruz Roja de Estados Unidos declaró recientemente para la ABC News que "la crisis climática está forzando a la Cruz Roja de Estados Unidos a socorrer a cerca del doble de casos de desastres, y el doble de potentes, que hace una década".

Sin embargo, en ningún momento la cinta menciona el cambio climático, la crisis medioambiental o el calentamiento global. En una entrevista con la CNN, Chung ha explicado por qué Twister no hace ninguna referencia a estos conceptos. "Solo quería asegurarme de que, con esta película, no estábamos lanzando ningún tipo de mensaje. No creo que el cine esté hecho para ser ningún tipo de altavoz", aseguraba Chung.

"Creo que lo que estamos haciendo es mostrar una realidad de lo que está pasando en el mundo... No nos escondemos y decimos que las cosas están cambiando. Solo quería dejar claro que nunca vamos a hacer sentir a la gente que estamos intentando dar un mensaje porque creo que definitivamente el cine no debería ser eso. Creo que debería ser un reflejo del mundo", añadió el director.

En 2023 Chung se puso a los mandos de la tercera temporada de The Mandalorian, la aclamada serie de Star Wars en Disney+ protagonizada por Pedro Pascual, y su nombre también se ha vinculado con otra serie basada en la franquicia creada por George Lucas, Skeleton Crew. Sin embargo, los orígenes del cineasta están alejados de las superproducciones que ahora capitanea.

En 2007, Lee debutó como director con Munyurangabo, un drama social donde un niño busca justicia tras el genocidio de Ruanda en el que fallecieron sus padres. A esta cinta le siguió Lucky Life (2010), otro drama sobre un grupo de amigos que viaja a la playa para despedir a Jason, integrante de la cuadrilla que padece un cáncer terminal.

En 2015 Lee vuelve a Ruanda para dirigir I Have Seen My Last Born, un documental sobre la inestabilidad del país y de las familias en la transición del territorio hacia el desarrollo, dejando atrás la violencia. Ya en 2020, Lee relató a través de su filme Minari. Historia de mi familia la historia de una familia coreoamericana que emigra a una zona rural de Arkansas para poder cumplir el conocido como sueño americano.

Twisters relata la historia de Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios que ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el patrón cambiante de estos fenómenos hace que Cooper se aleje de la comodidad de Nueva York para enfrentarse a estas tormentas de nuevo cara a cara.

Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Glen Powell, completan el reparto de Twisters Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Sasha Lane y Daryl McCormack, entre otros.