Archivo - El Señor de los Anillos: Andy Serkis zanja los rumores sobre el regreso de Aragorn en La caza de Gollum - NEW LINE CINEMA / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTACT

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

El 17 de diciembre de 2027 llegará a los cines El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, nueva incursión en la Tierra Media que se ambienta unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo. Tras meses de especulaciones al respecto, Andy Serkis, que dirigirá el largometraje y volverá a interpretar a Gollum, ha confirmado que Viggo Mortensen no regresará como Aragorn.

"No sé qué se dice por ahí ahora mismo, pero sé que hay muchísimas especulaciones. Digamos simplemente que vamos a buscar un nuevo actor para el papel y que estamos en camino de encontrarlo", revela Serkis en una entrevista con ScreenRant. De esta forma, el cineasta desvela el relevo de uno de los personajes más importantes de La caza de Gollum, que se centrará en la persecución de Aragorn a Gollum para evitar que este revele información sobre el Anillo Único a Sauron.

Serkis no ha indicado quiénes son los candidatos para asumir el papel que interpretó Mortensen en la trilogía de El Señor de los Anillos. No obstante, las últimas informaciones apuntan a que Leo Woodall, conocido por sus trabajos en The White Lotus y Siempre el mismo día, está en negociaciones para encarnarlo. Lo que sí ha confirmado Serkis es el fichaje de Kate Winslet para el nuevo largometraje. Según Deadline, la actriz de Titanic tendrá un papel fundamental en la trama, aunque por el momento se desconoce a quién dará vida.

VIGGO MORTENSEN SE MOSTRÓ ABIERTO A RETOMAR EL PAPEL

El propio Mortensen ya explicó hace meses que su hipotético regreso a la Tierra Media no era sencillo. El actor se mostró abierto a retomar su papel, pero subrayó que solo tendría sentido si se daba con la forma de que sus 67 años resultaron verosímiles en una historia donde Aragorn tiene prácticamente la misma edad que cuando lo encarnó con 40 años.

Más allá de Serkis, de la trilogía original también vuelve Ian McKellen como Gandalf. Por ahora, no se han anunciado oficialmente más regresos al reparto de La caza de Gollum, aunque el actor de 86 años sugirió la presencia de Elijah Wood y su Frodo. "Os diré dos secretos del reparto: hay un personaje que se llama Frodo y otro que se llama Gandalf", aseguró el intérprete británico sobre la película que contará con Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens de nuevo en la producción y que se rodará en mayo en Nueva Zelanda. .

La Comunidad del Anillo logró unos 900 millones de dólares de recaudación mundial, Las dos torres alcanzó los 940 millones y El retorno del Rey superó los 1.140 millones, de modo que la trilogía de El Señor de los Anillos suma en torno a 2.970 millones a escala global. Si a esta cifra se añaden los más de 2.930 millones recaudados por las tres entregas del El Hobbit y los 21 millones de La guerra de los Rohirrim, el total de la franquicia se acerca a los 6.000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.