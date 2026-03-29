La secuela de El Señor de los Anillos, ya divide a los fans: "Suena atroz"

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MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Stephen Colbert ha anunciado junto a Peter Jackson que escribirá el guion de The Lord of the Rings: Shadow of the Past (El Señor de los Anillos: La sombra del pasado), filme inspirado en una parte concreta del primer libro de la trilogía del anillo. Pero la noticia de esta próxima cinta, que explorará desde el capítulo 'Tres es compañía' [capítulo 3] hasta 'Niebla en la Quebrada de los Túmulos' [capítulo 8], ha causado una fuerte división entre los fans de la Tierra Media.

The Lord of the Rings: Shadow of the Past estará escrita, además de por Colbert, por su hijo Peter McGee y por Phillipa Boyens. La cinta funcionará como una secuela de la trilogía de Jackson, con Sam, Merry y Pippin retomando los primeros pasos de su aventura. Esto permitirá de un lado, explorar rincones nunca vistos de la Comarca y, de otro, presentar por vez primera en la gran pantalla al enigmático pero poderoso Tom Bombadil.

Como era de esperar, los fans de la obra de Tolkien no han tardado en expresar su reacción a esta nueva película de la saga del Señor de los Anillos en redes, generando opiniones enfrentadas. "Esta secuela de El Señor de los Anillos suena atroz, pero Stephen Colbert habla élfico y conseguir que la escriba está a un paso de conseguir que un estudioso acreditado de Tolkien lo haga", señala un fan de la Tierra Media.

This LOTR sequel sounds atrocious but Stephen Colbert speaks Elvish and getting him to write it is one notch below getting a credentialed Tolkien scholar to do it. — Everything Price Sufferer (but especially eggs) (@agraybee) March 25, 2026

"Colbert es un gran fan de la obra y conoce el lore tan bien como cualquiera, pero tampoco creo que cada capítulo o frase deba ser explorado en cine", afirma otro sin llegar a mojarse del todo.

Colbert is a huge fan of the work and knows the lore as good as anyone but I also don’t think every chapter or sentence needs to be explored on film. https://t.co/kcHo3vpx58 — Original Orange Bird (@ogorangebird) March 25, 2026

"Lo que la gente pasa por alto sobre que Colbert podría adaptar la parte de Tom Bombadil en los libros de El Señor de los Anillos es que podríamos tener un musical de El Señor de los Anillos que sería genial", sostiene entusiasmado un usuario.

what people are missing about colbert potentially adapting the tom bombadil part of the lotr books is that we may get a lotr musical which would fucking rule — Milo (@Milo_AFC) March 25, 2026

"A Stephen Colbert lo despidieron de la CBS, pero ahora tiene tiempo para escribir, literalmente, una película de El Señor de los Anillos. No creo que pueda imaginarme un mejor ejemplo de eso de 'cuando se cierra una puerta, se abre otra'", afirma el director y guionista Matthew Thomason.

Stephen Colbert got fired by CBS, but now he has time to literally write a Lord of the Rings movie. I don’t think I can imagine a better, “One door closes, another opens,” scenario. https://t.co/h5SiGaXF1b — Matthew “Movies” Thomason (@ThomasonTown) March 25, 2026

También hay a quien no le hace ninguna gracia que el guionista, actor y presentador trabaje en una secuela de la trilogía del anillo. "'Stephen Colbert está escribiendo una secuela sobre el legado de El Señor de los Anillos' es una frase que no debería permitirse decir en voz alta", argumenta otro indignado.

"stephen colbert is writing a lord of the rings legacy sequel" is a sentence that should not be allowed to be said out loud https://t.co/Kp2Krquu5S — narancia gaming (@naranciagaming) March 25, 2026

"¿Por qué se le da a Stephen Colbert la responsabilidad de escribir una nueva película de El Señor de los Anillos? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Cómo está pasando esto? No tengo opinión personal sobre Colbert, soy neutral, pero ¿qué le califica para escribir esto? ¿Porque es un gran fan de El Señor de los Anillos? ¿Eso es todo?", se cuestiona otro seguidor.

Why is Stephen Colbert given the responsibility to write a new Lord of the Rings film? What am I missing- how is this happening? I have no opinion about Colbert on a personal level, I’m neutral, but what qualifies him to write this? Because he’s a massive LOTR fan? That’s it? pic.twitter.com/rXVOtP1vSp — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) March 25, 2026

Sin embargo, muchos creen que esta secuela de El Señor de los Anillos no es algo únicamente que se haga para rentabilizar la franquicia. "Colbert es un gran fan de Tolkien, así que esto me intriga mucho. Parece que este es un proyecto soñado y que no solo intenta sacar beneficio", expresa otra fan de la saga.

Colbert is a massive Tolkien fan, so I'm actually very intrigued by this. Seems like this is a dream passion project for him and he isn't just trying to make a profit. https://t.co/0G0zfPwDim — 𝓔𝓶 ♡ (@emkenobi) March 25, 2026

A otros les atrae solo la idea de que esté involucrado Colbert como guionista. "Solo me apunto porque es Stephen Colbert y le encantan estas historias y, al menos, alguien apasionado las está escribiendo. De lo contrario, ni le echaría un segundo vistazo", argumenta un incondicional del Señor de los Anillos.

I am only down for this because it’s Stephen Colbert and he loves these stories and at least someone passionate is writing it. Otherwise I wouldn’t look at this twice. — 🐉 Sebastian 🐲 (@Schroyers) March 25, 2026

No obstante, aún está por ver si The Lord of the Rings: Shadow of the Past, título provisional de este filme ambientado 14 años después de la muerte de Frodo, terminará por unir a los fans, o continuará causando división.