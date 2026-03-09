Elijah Wood confirma (o casi) su regreso en La caza de Gollum: "No quiero que nadie sea Frodo mientras yo viva"

Archivo - Elijah Wood confirma (o casi) su regreso a El Señor de los Anillos en La caza de Gollum: "No quiero que nadie sea Frodo mientras yo viva" - NEW LINE CINEMA / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTACT

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película en imagen real de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, tiene previsto comenzar su rodaje el próximo mayo en Nueva Zelanda, con vistas a estrenarse el 17 de diciembre de 2027. Elijah Wood ha insinuado ahora su regreso como Frodo en la cinta.

"No se ha anunciado oficialmente, pero en una convención el pasado agosto, a Ian [McKellen] se le escapó más o menos el secreto", soltó Wood a The Times UK, refiriéndose a su compañero en El Señor de los Anillos, quien, además de confirmar su regreso como Gandalf en La caza de Gollum, volverá a dar vida a Magneto en Vengadores: Doomsday.

"De manera que hay muchas posibilidades. No puedo decir nada oficialmente hasta que se anuncie, aunque sí puedo decir que estoy entusiasmado con la perspectiva de otra película", añadió Wood.

"Siempre resulta un poco estresante cuando gente habla de nuevas películas sobre un mundo como la Tierra Media. Todos se vuelven un poco protectores y esperan que conserve su esencia, pero esta historia es divertida y emocionante. Hay una sensación genuina de reunir a la banda de nuevo. Estoy simplemente emocionado", argumentó el actor.

WOOD NO QUIERE QUE NADIE MÁS INTERPRETE A FRODO

Durante la entrevista, Wood explicó que comprende a McKellen cuando el actor dice que no querría que nadie más interpretase a Gandalf, ya que él siente lo mismo respecto a Frodo.

"Lo entiendo perfectamente. Desde luego, yo tampoco querría que nadie más interpretase a Frodo mientras esté vivo y pueda hacerlo", sentenció el intérprete.

"Y también puedo imaginar lo divertido que será: cuando estés en el cine y veas aparecer a Gandalf con su icónico sombrero. Porque yo también soy fan y estoy emocionado por ver cómo encaja todo", declaró.

Aunque no confirmó su regreso como Frodo en La caza de Gollum, las palabras de Wood sugieren que volverá a interpretar al hobbit que destruyó el Anillo Único de Sauron en el Monte del Destino al final de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson.

Por otro lado, las informaciones más recientes apuntaban a que la estrella de The White Lotus, Leo Woodall, está en negociaciones para interpretar el papel masculino principal en la película y, según señalaba Daniel Richtman, este podría ser Aragorn, al que ya dio vida Viggo Mortensen en las películas de Jackson.

Además, los últimos rumores indicaban que La caza de Gollum también verá a Cate Blanchett retomando su papel como Galadriel y a Evangeline Lilly regresando como Tauriel, mientras que Arwen, a la que dio vida Liv Tyler, podría tener un nuevo rostro. Serkis, que ya encarnó a la criatura en la Trilogía del Anillo y también en las precuelas de El Hobbit, es el máximo responsable de esta nueva entrega de la franquicia, cuya trama se situará entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres.