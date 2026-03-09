Adiós a Viggo Mortensen: Leo Woodall (The White Lotus, Vladimir) será el nuevo Aragorn en La caza de Gollum - GETTY/WARNER BROS.

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque ciertos rumores apuntan a que no solo Andy Serkis regresará a la Tierra Media para El señor de los anillos: La caza de Gollum, película que el actor dirige y protagoniza, también se habla de que algunos miembros clave del reparto original de la trilogía de Peter Jackson no volverán a asumir sus papeles.

Todo indica que entre los personajes que tendrán un nuevo rostro en la cinta se encontrará Aragorn. Y, según las últimas informaciones, parece que el sucesor de Viggo Mortensen será Leo Woodall, estrella de The White Lotus y protagonista de Vladimir, la nueva serie de Netflix con Rachel Weisz.

Según señala Daniel Richtman, Woodall "está en negociaciones para interpretar el papel masculino principal en La caza de Gollum (además del propio Gollum)". Aunque "el personaje aún no tiene nombre", el 'insider' supone "que se trata de Aragorn". También ha informado de este rumor Knight Edge Media.

RUMOR: Leo Woodall Cast as Strider in 'Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'



Today, a new rumor has sprung up regarding the recasting of Strider in Warner Bros. ' Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. According to the report, up-and-coming actor Leo Woodall has been cast... pic.twitter.com/olGrDhU6Uw — Knight Edge Media (@KnightEdgeMedia) March 7, 2026

Tras ganar reconocimiento con su aparición en la segunda temporada de The White Lotus, Woodall ha aparecido en títulos como la serie de Netflix Siempre el mismo día, que protagonizó junto a Ambika Mod; la miniserie de Apple TV+ Prime Target; la película Núremberg, de James Vanderbilt y Bridget Jones: Loca por él. Entre sus más recientes trabajos se encuentra Vladimir, una provocadora comedia protagonizada por Rachel Weisz que llegó a Netflix a principios de marzo.

Aunque tiene sentido escoger a un intérprete joven para encarnar a Aragorn, sobre todo teniendo en cuenta que La caza de Gollum se ambienta antes de los eventos de El señor de los anillos, los fans acérrimos de J.R.R. Tolkien podrían argumentar que se trata de un actor incluso demasiado joven.

En teoría, durante la guerra del anillo, el heredero de Isildur tiene nada más y nada menos que 87 años de edad (Mortensen contaba con unos 41), si bien no los aparenta debido a su linaje numenoreano, que le hace envejecer más despacio que otros mortales.

Puesto que La caza de Gollum tiene lugar apenas 20 años antes de El señor de los Anillos: La comunidad del anillo y siendo estrictamente fieles al universo creado por Tolkien, Aragorn no tendría que presentar un aspecto muy distinto. Y Woodall, de 29 años de edad, es significativamente más joven. En todo caso, puesto que esto es un detalle en el que solo los fans del libro (y aquellos que vieron las versiones extendidas de las cintas de Jackson) podrían reparar, el filme de Serkis bien podría obviarlo.

¿QUÉ ACTORES DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PODRÍAN VOLVER?

Por el momento, Serkis y Sir Ian McKellen, que dio vida a Gandalf, son los únicos miembros del reparto de la trilogía original cuyo regreso a la franquicia está confirmado. No obstante, Orlando Bloom, que encarnó al elfo Legolas y Elijah Wood, que interpretó a Frodo también podrían retomar sus roles, según han apuntado con sus comentarios.

Rumores recientes señalan además que La caza de Gollum, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, verá a Cate Blanchett retomando su papel como Galadriel y a Evangeline Lilly regresando como Tauriel mientras que Arwen, a la que dio vida Liv Tyler, podría tener un nuevo rostro.